Что именно произошло на объекте и есть ли пострадавшие
Утром вражеский FPV-дрон упал и взорвался на въезде на территорию одного из участков компании ДТЭК в Днепропетровской области. К счастью, в результате взрыва никто из сотрудников предприятия не пострадал, что сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Несмотря на ежедневную опасность, мы делаем все возможное, чтобы в каждом доме было электричество. Битва за свет продолжается,
– подчеркнули представители энергокомпании.
Энергетики отмечают, что это уже девятый целенаправленный удар по данному участку с начала сентября. Российские оккупанты систематически пытаются разрушить оборудование в прифронтовых районах, чтобы оставить местных жителей без электроснабжения.
Однако специалисты продолжают оперативно устранять последствия и поддерживать стабильность сети, защищая энергетический фронт.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 октября россияне вновь нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате удара было были уничтожены складские помещения издательства "Книголав", на Подоле, где хранились книги, восстановленные после первого удара в июле.