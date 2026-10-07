Что именно произошло на объекте и есть ли пострадавшие

Утром вражеский FPV-дрон упал и взорвался на въезде на территорию одного из участков компании ДТЭК в Днепропетровской области. К счастью, в результате взрыва никто из сотрудников предприятия не пострадал, что сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Несмотря на ежедневную опасность, мы делаем все возможное, чтобы в каждом доме было электричество. Битва за свет продолжается,

– подчеркнули представители энергокомпании.

Энергетики отмечают, что это уже девятый целенаправленный удар по данному участку с начала сентября. Российские оккупанты систематически пытаются разрушить оборудование в прифронтовых районах, чтобы оставить местных жителей без электроснабжения.

Однако специалисты продолжают оперативно устранять последствия и поддерживать стабильность сети, защищая энергетический фронт.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 октября россияне вновь нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате удара было были уничтожены складские помещения издательства "Книголав", на Подоле, где хранились книги, восстановленные после первого удара в июле.