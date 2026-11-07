Уночі ворог тричі атакував нафтогазовий об'єкт у центрі України

Про це повідомили в пресслужбі Групи Нафтогаз.

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Що відомо про атаку на нафтогазовий об'єкт?

Унаслідок ворожих влучань пошкоджено технологічне обладнання. На промисловому майданчику прогримів вибух, після чого масштабна пожежа охопила виробничі потужності.

На щастя, минулося без жертв і поранених.

Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію– зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Наразі фахівці встановлюють точний масштаб пошкоджень та оцінюють збитки підприємства.

Нагадаємо, що уночі Росія завдала масованого удару по низці об'єктів енергетики України. Внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Ворожа атака пошкодила мережі, які передають електроенергію з АЕС до столичного та центрального регіонів України.

Також росіяни влучили по одному із енергетичних об'єктів ДТЕК на Київщині. Через обстріл у частині Броварського району відсутнє електропостачання.