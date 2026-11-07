Ночью враг трижды атаковал нефтегазовый объект в центре Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Группы Нафтогаз.

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Что известно об атаке на нефтегазовый объект?

В результате вражеских попаданий повреждено технологическое оборудование. На промышленной площадке прогремел взрыв, после чего масштабный пожар охватил производственные мощности.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Никто из работников не пострадал, персонал вовремя был эвакуирован. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам Нафтогаза за оперативную реакцию– отметил и. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Специалисты устанавливают точный масштаб повреждений и оценивают убытки предприятия.

Напомним, что ночью Россия нанесла массированный удар по ряду объектов энергетики Украины. В результате на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Вражеская атака повредила сети, которые передают электроэнергию с АЭС в столичный и центральный регионы Украины.

Также россияне попали по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Из-за обстрела в части Броварского района отсутствует электроснабжение.