Пошкодження у 5 районах і загиблий: Росія масовано вдарила по Київщині

Окупанти били по об'єктах енергетики, житловому сектору і цивільних підприємствах регіону. Про наслідки 7 листопада повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Які наслідки обстрілу

Найбільше пошкоджень зафіксували у Броварському районі. Там понівечено адміністративну будівлю, автозаправна станція, автосалон, два підприємства, виробничо-складські приміщення та будівлі двох СТО. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 автомобілів і 10 приватних житлових будинків.

В Обухівському та Бучанському районах ворожі удари пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Тим часом у Бориспільському районі зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.

У Білоцерківському районі вибухова хвиля пошкодила 4 приватні житлові будинки, у яких вибило шибки.

Екстрені служби ліквідують наслідки масованої атаки та допомагають постраждалим.

Чоловік, який помер у лікарні Броварського району, зазнав тяжких поранень напередодні ввечері. Як раніше повідомлялося, під час атаки 6 листопада пораненого деблокували з-під завалів із множинними уламковими пораненнями голови й тулуба та опіками обличчя.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог поцілив по підстанціях на Київщині, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними областями. Також пошкоджено енергооб'єкти на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпропетровщині.