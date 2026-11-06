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Росія атакувала Київщину: є травмований, пошкоджено склади

Софія Рожик
Атака на Київщину

Росія 6 листопада атакувала Київщину. Є постраждалий та руйнування.

Про деталі розповів начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

 
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Які наслідки атаки

Унаслідок обстрілу постраждав 22-річний чоловік. Медики оперативно доправили пораненого до лікарні із травмами носа.

Також зафіксовано пошкодження складів та приватного будинку.

У Броварському районі внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань приміщення складського комплексу.

Водночас у Бучанському районі пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку, де зайнялася пожежа, яку підрозділи рятувальників оперативно локалізували.

Наразі на місцях подій продовжують працювати екстрені та оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожих ударів.

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