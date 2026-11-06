Россия атаковала Киевщину: есть травмированный, повреждены склады

О подробностях рассказал начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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Каковы последствия атаки

В результате обстрела пострадал 22-летний мужчина. Медики оперативно доставили раненого в больницу с травмами носа.

Также зафиксированы повреждения складов и частного дома.

В Броварском районе в результате вражеского обстрела помещения складского комплекса были повреждены.

В то же время в Бучанском районе повреждена крыша частного жилого дома, где возник пожар, который подразделения спасателей оперативно локализовали.

В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы, фиксируя последствия вражеских ударов.