Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

Россия атаковала Киевщину: есть травмированный, повреждены склады

София Рожик
Атака на Киевскую область

Россия 6 ноября атаковала Киевскую область. Есть пострадавший и разрушения.

О подробностях рассказал начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

 
Adv

популярные видео

Каковы последствия атаки

В результате обстрела пострадал 22-летний мужчина. Медики оперативно доставили раненого в больницу с травмами носа.

Также зафиксированы повреждения складов и частного дома.

В Броварском районе в результате вражеского обстрела помещения складского комплекса были повреждены.

В то же время в Бучанском районе повреждена крыша частного жилого дома, где возник пожар, который подразделения спасателей оперативно локализовали.

В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы, фиксируя последствия вражеских ударов.

Дополняем новость...

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv