Удар тремя реактивными БПЛА: Россия вновь совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области

Как сообщила Белоцерковская городская территориальная община со ссылкой на Владимира Вовкотруба, аварийные бригады пытаются как можно быстрее переподключить абонентов на резервные линии электроснабжения.

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Какова ситуация с электроснабжением в Белоцерковском районе

В городе и прилегающих населенных пунктах организовано оперативное реагирование для фиксации возможных разрушений.

По словам Владимира Вовкотруба, обстановка в регионе остается напряженной из-за угрозы новых ударов. Жителей призывают находиться в укрытиях до официального окончания тревоги и сообщать о повреждениях жилых домов или предприятий дежурным службам.

Энергетики и коммунальные службы продолжают оценивать масштабы ущерба непосредственно на пострадавших объектах. В настоящее время продолжается координация действий с правоохранительными органами для документирования последствий попаданий беспилотников.

Местные власти призвали жителей не пренебрегать безопасностью и оперативно обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства в случае обнаружения повреждений имущества.

К слову, Житомир переходит в режим " строгой экономии электроэнергии " из-за российских ударов. В городе даже остановили электротранспорт и отключили светофоры.