Порти Росії розбиті завдяки ЗСУ: економіст пояснив, що з цього отримає Україна

Удари по російських балтійських портах і нафтопереробній інфраструктурі вже б'ють по експорту Росії. Через це Кремль втрачає гроші, а на світових ринках відкривається нова ситуація, яка може бути вигідною і для України.

Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман в ефірі 24 Каналу пояснив, що наслідки для Росії не обмежуються лише логістикою. За його словами, ослаблення російської експортної інфраструктури одночасно вдаряє по економіці ворога і дає Україні додаткові можливості на зовнішніх ринках.

Як удари по портах б'ють по грошах Росії?

Удари по балтійських портах Росії дають для України одразу кілька ефектів. Перший – суто логістичний, бо саме порти залишаються ключовою інфраструктурою для вивезення російської нафти. Коли ця система дає збій, Кремлю стає важче стабільно продавати сировину і заводити валюту в бюджет.

Експорт через ключовий балтійський порт скоротився на 40% нафти. Це високий показник,

– наголосив Фурман.

Другий ефект він назвав геополітичним. Ослаблення російської логістики змінює ситуацію на світових ринках сировини. Третій – напряму стосується України, бо будь-які проблеми з російським експортом відкривають більше можливостей для українських постачальників, зокрема на аграрних ринках, де Київ і Москва залишаються прямими конкурентами.

Будь-які проблеми з російським експортом можуть відкривати додаткові можливості для українських постачальників,

– сказав економіст.

Коли експорт просідає, Кремль недоотримує сотні мільйонів доларів, які міг би спрямувати на війну. Щоденні простої обходяться Москві приблизно у 200 мільйонів доларів, а за тиждень сума може сягати вже 1,5 мільярда. Саме тому удари по портах дають Україні не лише воєнний, а й дуже конкретний економічний результат.

