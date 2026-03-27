Чому запровадили нові санкції?

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на полях зустрічі глав МЗС країн G7, пише Міністерство закордонних справ Канади.

В оголошенні МЗС зазначається, що Росія продовжує використовувати нафтові доходи, щоб фінансувати війну в Україні. А отримувати кошти їй допомагає мережа суден, відома як "тіньовий флот".

Саме ці танкери транспортують підсанкційні товари та сировину, зокрема сиру нафту, до різних країн. Тож нові санкції Канади покликані обмежити доходи Кремля від діяльності "тіньового флоту", проте без надмірного впливу на звичайних громадян.

Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та її народу… Поки Росія не припинить агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції у координації з союзниками та партнерами,

– наголосила Ананд.

Які ще санкції запровадила Канада?

Канада вже вдруге посилює санкції проти Москви за останній місяць. До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна оголосила про нові обмеження. Тоді під санкції потрапили:

21 особа та 53 організацій Росії;

100 суден російського "тіньового флоту".

Крім того, Канада знизила цінову "стелю" на російську нафту з 47,60 до 44,10 долара США за барель.

Загалом Канада почала запроваджувати санкції проти Росії ще з 2014 року. Відтоді обмеження торкнулися понад 3 400 фізичних осіб та компаній, які причетні до порушення суверенітету й територіальної цілісності України.

Додатково Канада включила до санкційних списків понад 600 суден "тіньового флоту" Путіна.

Важливо! Днями також Велика Британія посилила боротьбу із тіньовими танкерами Росії. За даними Sky News, уряд надав дозвіл військовим перехоплювати судна, які знаходяться під санкціями Королівства та проходять транзитом через британські води.

Що відомо про "тіньовий флот" Росії?