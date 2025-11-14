Дрони зупинили експорт нафти з ключового порту Росії, – Reuters

Удари БПЛА вивели з ладу ключовий нафтовий термінал Росії. Після успішної атаки дронів у п'ятницю, 14 листопада, експорт нафти призупинив порт Новоросійськ.

Що відомо про зупинку експорту?

За даними джерел, російська компанія "Транснефть" тимчасово зупинила постачання сирої нафти до цього порту, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Разом з тим у самій компанії відмовилися від коментарів щодо експорту нафти.

За даними агентства, у Росії є можливості також відправляти нафту на експорт морським шляхом іншими шляхами:

через порти Приморська та Усть-Луги у Балтійському регіоні.

через тихоокеанський маршрут, де працює порт Козьміно.

Однак, за словами експертів, технічно дуже складно перенаправити потоки сировини з чорноморського вузла на інші напрямки. Тому Чорноморськ залишається ключовим терміналом для експорту.

Зауважимо! Раніше того ж дня місцеві чиновники повідомляли, що українські дрони пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську.

Що відомо про атаку на Новоросійськ?

У ніч на 14 листопада дрони масовано атакували Краснодарський край Росії. Вибухи лунали у Геленджику, Апані, Туапсе та Новоросійську.

Російські телеграм-канали повідомили, що під час атаки сталася велика пожежа на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – це великий нафтовий термінал поблизу порту Новоросійськ.

Важливо! Термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою трубопроводів компанії Транснефть. Він на сьогодні стратегічно важливий вузол для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.

Роботу якого ще порту зупинили дрони?