До початку повномасштабного вторгнення Росії Україна майже повністю залежала від іноземних постачань зброї. Тепер же вона виробляє щороку мільйони дронів, які успішно застосовує, щоб підірвати агресивні плани Кремля.

Як дрони б'ють по Кремлю?

Дрони використовуються, щоб зупинити просування російської армії, морські БПЛА допомагають очистити українське узбережжя Чорного моря від кораблів Росії. Про це у своїй статті пише відома американська журналістка Енн Епплбаум, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

Нарешті, дрони застосовують для ударів по віддалених цілях, глибоко в Росії, і останнім часом вони вражають так багато військових об’єктів, нафтопереробних заводів і трубопроводів, що деякі українці вважають: цього може бути достатньо, щоб змусити Росію припинити війну,

– зазначає Епплбаум.

Зокрема, вона згадала враження українськими дронами газопереробного заводу "Газпрому" в Астрахані, який є важливим джерелом бензину та дизеля для росіян, а також удари по ключовій ділянці нафтопроводу в Брянській області.

Журналістка відвідала компанію Fire Point, яка спеціалізується на виробництві дронів для таких далекобійних атак. Особливо її зацікавила крилата ракета "Фламінго" яка може вражати цілі на відстані до 3 000 кілометрів.

За словами Епплбаум, ці можливості Fire Point допомагають реалізовувати найамбітнішу українську стратегію – паралізувати російські нафтопереробні заводи, насосні станції та інші економічні активи, пов’язані з нафтою.

Трамп так і не застосував справжнього тиску на Росію й поступово послаблює санкції адміністрації Байдена, відмовляючись їх оновлювати. Ударивши по нафтовій і газовій інфраструктурі Росії, українці фактично самі запроваджують "санкції",

– додає журналістка.

Як скоротився експорт російської нафти?

У підсумку, як пише Епплбаум, загальний експорт російської нафти впав до найнижчого рівня від початку війни, а в Росії відчувається дефіцит палива.

Російський уряд заборонив експорт нафтопродуктів, бо не вистачає навіть для внутрішнього ринку.

На АЗС спостерігаються серйозні перебої з постачанням пального у різних регіонах Росії, проблеми виникають навіть у передмістях Москви та Санкт-Петербурга.

Зауважимо, що у вересні експорт російських нафтопродуктів скоротився на 18% через удари українських дронів і позапланові ремонти НПЗ. Найбільше падіння спостерігалося 11–15 вересня після атаки на порт Приморськ. За даними Reuters, лише в серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки (1,1 мільйона барелів на добу).

І Європа потайки підтримує цю стратегію України, інвестуючи десятки мільярдів доларів у виробництво дронів, зауважує Епплбаум.

Ніхто також не хоче чекати, поки Трамп введе нові санкції проти Росії. Дрони, які можуть і захищати передову, і завдавати ударів глибоко в Росію, можуть зробити більше. За відсутності американської політики, що пропонує щось більше, ніж риторику, українці за підтримки Європи підуть своїм шляхом,

– вважає журналістка.

Удари українських дронів по НПЗ Росії: що відомо?