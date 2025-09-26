До начала полномасштабного вторжения России Украина почти полностью зависела от иностранных поставок оружия. Теперь же она производит ежегодно миллионы дронов, которые успешно применяет, чтобы подорвать агрессивные планы Кремля.

Как дроны бьют по Кремлю?

Дроны используются, чтобы остановить продвижение российской армии, морские БПЛА помогают очистить украинское побережье Черного моря от кораблей России. Об этом в своей статье пишет известная американская журналистка Энн Эпплбаум, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

Наконец, дроны применяют для ударов по удаленным целям, глубоко в России, и в последнее время они поражают так много военных объектов, нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, что некоторые украинцы считают: этого может быть достаточно, чтобы заставить Россию прекратить войну,

– отмечает Эпплбаум.

В частности, она вспомнила впечатление украинскими дронами газоперерабатывающего завода "Газпрома" в Астрахани, который является важным источником бензина и дизеля для россиян, а также удары по ключевому участку нефтепровода в Брянской области.

Журналистка посетила компанию Fire Point, которая специализируется на производстве дронов для таких дальнобойных атак. Особенно ее заинтересовала крылатая ракета "Фламинго" которая может поражать цели на расстоянии до 3 000 километров.

По словам Эпплбаум, эти возможности Fire Point помогают реализовывать самую амбициозную украинскую стратегию – парализовать российские нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции и другие экономические активы, связанные с нефтью.

Трамп так и не применил настоящего давления на Россию и постепенно ослабляет санкции администрации Байдена, отказываясь их обновлять. Ударив по нефтяной и газовой инфраструктуре России, украинцы фактически сами вводят "санкции",

– добавляет журналистка.

Как сократился экспорт российской нефти?

В итоге, как пишет Эпплбаум, общий экспорт российской нефти упал до самого низкого уровня с начала войны, а в России ощущается дефицит топлива.

Российское правительство запретило экспорт нефтепродуктов, потому что не хватает даже для внутреннего рынка.

На АЗС наблюдаются серьезные перебои с поставками топлива в разных регионах России, проблемы возникают даже в пригородах Москвы и Санкт-Петербурга.

Заметим, что в сентябре экспорт российских нефтепродуктов сократился на 18% из-за ударов украинских дронов и внеплановых ремонтов НПЗ. Наибольшее падение наблюдалось 11–15 сентября после атаки на порт Приморск. По данным Reuters, только в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки (1,1 миллиона баррелей в сутки).

И Европа тайком поддерживает эту стратегию Украины, инвестируя десятки миллиардов долларов в производство дронов, замечает Эпплбаум.

Никто также не хочет ждать, пока Трамп введет новые санкции против России. Дроны, которые могут и защищать передовую, и наносить удары глубоко в Россию, могут сделать больше. При отсутствии американской политики, предлагающей нечто большее, чем риторику, украинцы при поддержке Европы пойдут своим путем,

– считает журналистка.

