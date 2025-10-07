Остання атака Росії спричинила знеструмлення у п’яти областях України. Рішенням для посилення стійкості енергосистеми можуть стати парки батарей, проте чи дозволять вони повністю уникати блекаутів – розповідаємо далі.

Як допоможуть Україні парки батарей?

В умовах війни Україна потребує розосередження генерації, аби зменшити наслідки обстрілів енергосистеми Росією. Розвиток мережі акумуляторних парків – energy storage – є перспективним напрямком для бізнесу та енергетики України загалом. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт ринку енергетики Володимир Омельченко.

У вересні ДТЕК запустила накопичувачі електроенергії в Київській та Дніпропетровській областях й засекретила їхнє розташування з міркувань безпеки.

Парки батарей загальною потужністю 200 мегават використовують для посилення енергосистеми. Проте їхню мережу потрібно розбудовувати, аби тривалий час забезпечувати світлом у разі відключень через обстріли.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Це не означає, що вони повністю дозволяють уникати в разі потужних атак блекауту чи обмежень електричної енергії. Вони дещо посилюють стійкість енергосистеми для того, щоби знизити ризики відключень, чи якихось дійсно серйозних аварій в енергосистемі, викликаних війною. Потрібно дуже багато будувати energy storage. Набагато більше децентралізованої генерації, ніж зараз вона є. Це лише перший крок до цієї мети.

Зауважимо! Постачанням акумуляторних батарей для України займається американська компанія Fluence. За даними The Wall Street Journal, вони здатні підтримувати енергосистему впродовж двох годин для 600 тисяч домогосподарств.

Як працюють парки батарей?

Акумуляторні системи здатні накопичувати, зберігати й видавати електроенергію в мережу в разі потреби. Це забезпечує стабільність і безперебійність постачання для споживачів.

За словами експерта Володимира Омельченка, потреба України в децентралізованому виробництві електроенергії зростає в умовах війни. Її можна задовольнити, розбудовуючи відновлювану енергетику.

Мережа невеликих об’єктів генерації ускладнює спроби завдати значної шкоди енергосистемі за одну атаку, проте з огляду на спосіб виробництва вимагає накопичення виробленої енергії.

Сонячна енергетика практично не може розвиватися без систем накопичення. Сонячні електростанції негнучкі. Вони виробляють багато енергії вдень і нічого – вночі чи коли немає сонця. У зимову погоду дуже мало генерують. Щоб використовувати їх із більшим коефіцієнтом корисної дії, запроваджують energy storage. Щоб удень, коли на сонячних електростанціях виробляється багато електроенергії, її можна було накопичувати,

– пояснив експерт.

Накопичену вдень енергію з акумуляторів можна використовувати у час вечірніх піків споживання. Таким чином вдасться ліквідувати дефіцит.

Ринок energy storage в Україні відкрили у 2022 році. У лютому того року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розвиток систем заощадження електроенергії, яким прописала операторам умови роботи на ринку.

Сьогодні ринок систем накопичення енергії стрімко розвивається у світі. Володимир Омельченко каже, що він є одним із найбільш динамічних серед усіх бізнесів у сфері енергетики й відкриває для України нові можливості.

Як росіяни посилюють атаки на українську енергетику?

Масована атака на енергосистему України 7 жовтня спричинила знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях. На Чернігівщині запровадили погодинні відключення світла. Складною залишається ситуація на Сумщині.