Україні та США доведеться чекати десятиліття на доходи: які нюанси в угоді про корисні копалини

Річ у тім, що Україна та США можуть довго чекати на доходи від угоди про мінерали. Як пояснюють консультанти з гірничодобувної галузі, розробка шахт, що видобувають корисні копалини, може тягнутися від 10 до 20 років.

Чи вигідні родовища корисних копалин

Про економічну життєздатність українських родовищ корисних копалин доволі мало відомо, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Відомо, що у тексті угоди описано 55 корисних копалин, а також нафта, природний газ та інші вуглеводні. Відтак, Україна має 22 з 34 родовищ корисних копалин, визначених Євросоюзом як критично важливі, зокрема рідкісноземельні елементи, літій та нікель.

Перехід від відкритого ресурсу до економічно вигідного резерву вимагає значного часу та інвестицій, і обидва аспекти були обмежені не лише з початку війни, а й навіть до неї,

– сказав Вілліс Томас з консалтингової компанії CRU.

Крім того, Україна повільно видавала нові ліцензії на природні ресурси ще навіть до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також є побоювання, що інвестори не захочуть вкладати гроші в Україні через руйнування інфраструктури внаслідок російської агресії, а також через не гарантовану безпеку у майбутньому.

Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестування грошей туди, коли є варіанти інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни,

– заявив керівник відділу мінеральних ресурсів консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Нагадуємо! Наприкінці квітня Україна та США підписали угоду про ресурси, у якій йдеться про створення Інвестиційного фонду відновлення США – Україна. У ньому розподіл участі обох країн буде на рівні 50/50, а кошти фонду інвестуватимуться виключно в Україну.