Чи вигідні родовища корисних копалин

Про економічну життєздатність українських родовищ корисних копалин доволі мало відомо, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Відомо, що у тексті угоди описано 55 корисних копалин, а також нафта, природний газ та інші вуглеводні. Відтак, Україна має 22 з 34 родовищ корисних копалин, визначених Євросоюзом як критично важливі, зокрема рідкісноземельні елементи, літій та нікель.

Перехід від відкритого ресурсу до економічно вигідного резерву вимагає значного часу та інвестицій, і обидва аспекти були обмежені не лише з початку війни, а й навіть до неї,

– сказав Вілліс Томас з консалтингової компанії CRU.

Крім того, Україна повільно видавала нові ліцензії на природні ресурси ще навіть до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також є побоювання, що інвестори не захочуть вкладати гроші в Україні через руйнування інфраструктури внаслідок російської агресії, а також через не гарантовану безпеку у майбутньому.

Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестування грошей туди, коли є варіанти інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни,

– заявив керівник відділу мінеральних ресурсів консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Нагадуємо! Наприкінці квітня Україна та США підписали угоду про ресурси, у якій йдеться про створення Інвестиційного фонду відновлення США – Україна. У ньому розподіл участі обох країн буде на рівні 50/50, а кошти фонду інвестуватимуться виключно в Україну.