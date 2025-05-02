Выгодны ли месторождения полезных ископаемых

Об экономической жизнеспособности украинских месторождений полезных ископаемых довольно мало известно, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Известно, что в тексте соглашения описано 55 полезных ископаемых, а также нефть, природный газ и другие углеводороды. Поэтому, Украина имеет 22 из 34 месторождений полезных ископаемых, определенных Евросоюзом как критически важные, в частности редкоземельные элементы, литий и никель.

Переход от открытого ресурса к экономически выгодному резерву требует значительного времени и инвестиций, и оба аспекта были ограничены не только с начала войны, но и даже до нее,

– сказал Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU.

Кроме того, Украина медленно выдавала новые лицензии на природные ресурсы еще даже до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также есть опасения, что инвесторы не захотят вкладывать деньги в Украину из-за разрушения инфраструктуры в результате российской агрессии, а также из-за не гарантированной безопасности в будущем.

Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестирование денег туда, когда есть варианты инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны,

– заявил руководитель отдела минеральных ресурсов консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Напоминаем! В конце апреля Украина и США подписали соглашение о ресурсах, в котором говорится о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. В нем распределение участия обеих стран будет на уровне 50/50, а средства фонда будут инвестироваться исключительно в Украину.