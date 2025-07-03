Україна планує три проєкти за угодою про надра зі США: де буде перше родовище

Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського бізнесу в Україні, аби поговорити про угоду про надра зі США. У межах неї планують реалізувати три пілотні проєкти.

Про перші родовища за угодою зі США

За угодою зі США в Україні створили Інвестиційний фонд відбудови, повідомляє 24 Канал з посиланням на першу віцепрем'єрку, міністерку економіки Юлію Свириденко.

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Пілотні проєкти планують реалізувати упродовж 18 місяців спільно з Мінфіном США та DFC.

Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції днями ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу,

– говорить міністерка.

За словами Свириденко, це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування. Про оголошення конкурсу повідомлять згодом.

На зустрічі представник американської компанії TechMet також акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.

Коли можна буде отримати прибуток від проєктів

Аналітики галузі попереджають, що більшість проєктів за цією угодою про корисні копалини, ймовірно, запрацюють лише через десятиліття. Це означає, що спільний інвестфонд не зможе приносити суттєвий прибуток ще довго – і, ймовірно, лише після того, як Трамп залишить посаду.

Експерти зазначають, що шлях до видобутку мінералів буде складним:

застарілі геологічні дослідження можуть спотворювати реальну вартість надр;

пошкоджені електростанції, необхідні для видобутку, потребують ремонту;

війна робить будь-які інвестиції надзвичайно ризикованими.

Щоб швидше отримати прибуток, міністерка економіки Свириденко цього місяця запропонувала також спрямувати кошти фонду на підтримку української оборонної промисловості.