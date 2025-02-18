Москва пропонує Трампу нову угоду: що стоїть за пропозицією Росії

Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів. Яку співпрацю запропонувала Росія та що вона передбачає, читайте далі.

Яку угоду запропонувала Росія Трампу

Кирило Дмитрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій, заявив, що Росія зацікавлена в спільних проєктах зі США в Арктиці, наголосивши, що через санкції американські компанії втратили близько 300 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал, посилаючись на російські ЗМІ.

Читайте також: Санкції США не працюють: як Китай отримує російську нафту.

Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія,

– заявив Дмитрієв.

Путін вимагав, щоб до 2025 року Росія розробила власні технології буріння та розвідки вуглеводнів. Проте більше як половина обладнання для гідророзриву пласта та деякі інші технології досі постачаються з "недружніх" країн, зокрема роторні керовані системи, де залежність від імпорту досягає 100%.

Які нафтосервісні компанії покинули російський ринок

Після вторгнення Росії в Україну великі американські нафтосервісні компанії, зокрема Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes, оголосили про вихід з ринку. Однак велика компанія Exxon Mobil залишалась єдиною американською компанією, що видобувала нафту в Росії.

Але після санкцій вона теж оголосила про вихід, хоча володіла 30% у проєкті "Сахалін-1". Однак продати свою частку компанія не змогла, а Кремль двічі продовжував терміни, останній раз до кінця 2026 року.