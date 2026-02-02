Все через російський газ: одна країна ЄС подала позов до Суду через заборону імпорту

У понеділок, 2 лютого, Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу. Будапешт прагне оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Що відомо про позов Угорщини?

Зокрема країна хоче його скасувати, про що повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі "Х".

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Сьогодні ми подали позов до Суду Європейського Союзу, щоб оскаржити регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російської енергії, та вимагати його скасування.

Він наголосив, що справа Угорщини ґрунтується на трьох ключових аргументах:

Заборона на імпорт енергоносіїв може запроваджуватися лише через санкції, які потребують одностайного рішення. А цей регламент, як зазначив Сіярто, було ухвалено під виглядом заходу торгівельної політики. Договори Євросоюзу чітко визначають, що кожна держава-член самостійно обирає свої джерела енергії та постачальників. Принцип енергетичної солідарності вимагає гарантування безпеки енергопостачання для всіх держав-членів, а це рішення нібито явно порушує цей принцип, зокрема у випадку Угорщини.

Доступні лише дорожчі та менш надійні альтернативи,

– заявив Сіярто.

Важливо! Представник Угорщини заявив, що без російської нафти й газу енергетичну безпеку країни неможливо гарантувати, так само як і зберегти низькі ціни на енергію для угорських сімей.

Нагадаємо, що Словаччина підтримує позицію Угорщини. Про це йдеться на сайті МЗС країни.

Словаччина проголосувала проти регламенту REPowerEU щодо поступового припинення імпорту російського газу,

– зазначили у відомстві.

Зверніть увагу! На сайті повідомили, що Словаччина також хоче звернутися до Суду Європейського Союзу. Зокрема Братислава ініціює провадження, яке спрямоване на скасування цього регламенту.

Що ще відомо щодо ситуації з імпортом газу?