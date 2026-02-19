Не тільки Словаччина: ще одна країна погрожує припинити постачати світло в Україну

Угорщина знову погрожує Україні – цього разу Будапешт каже, що може припинити постачання газу та електроенергії. Події відбуваютсья на тлі ситуації щодо транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Що відомо про погрози Угорщини?

Про це повідомив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш, про що пише ExPro.

Представник країни заявив, що Будапешт вживатиме відповідних заходів, якщо Україна не відновить поставки російської нафти трубопроводом. Ба більше, Угорщина планує координувати відповідні кроки зі Словаччиною. Саме Братислава напередодні погрожувала зупинити постачання світла до України.

Гуляш заявив, що уряд вивільнив стратегічні резерви нафти після того, як державна компанія MOL звернулася з відповідним проханням,

– йдеться у матеріалі.

Угорський маршрут – це важливий напрямок для імпорту природного газу до України. Торік Україна імпортувала понад 2,9 мільярда кубометрів природного газу з Угорщини (45%).

Імпорт газу зі Словаччини дещо менший – 1,3 мільярда кубометрів у 2025 році (це 20%). Річ у тім, що Словаччина має вищі тарифи, що робить цей напрямок "менш привабливим".

Зверніть увагу! Але станом на зараз я механізм можливого припинення постачання природного газу не є зрозумілим.

Чи можуть Будапешт та Братислава заблокувати постачання газу до України?

Річ у тім, що його постачанням займаються переважно приватні компанії. А Угорщина та Словаччини виступають лише як транзитні країни. До того ж зупинка постачання газу була б порушенням законодавства Євросоюзу.

Навіть при теоретичному блокуванню постачання природного газу до України, критичної ситуації не буде,

– наголосили у тексті.

Україна має інші робочі маршрути для імпорту природного газу, зокрема з Польщі.

Запаси газу в підземних сховищах України майже на 40% вище, ніж у відповідний період минулого року.

Чи можлива зупинка постачання світла?

Угорщина є ще й важливим постачальником електроенергії. Частка імпорту з цієї країни досягає 50% імпорту світла в лютому 2026 року. Водночас імпорт електроенергії зі Словаччини – близько 18%.

Але будь-яких обмежень на імпорт наразі не запроваджено.

Як і у випадку з газом, зараз йдеться більше про погрози таких кроків, ніж про реальні обмеження,

– пишуть в ExPro.

Важливо! Теоретична зупинка постачання світла до України може мати помітний короткостроковий вплив для України.

Нагадаємо, що Словаччина розглядає варіант зупинити постачання електроенергії в Україну. Таку заяву робив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Причиною є перериванням постачання нафти через Україну по нафтопроводу "Дружба. Як сказав Фіцо, Україна нібито не дозволяє транспортування нафти.

Якщо президент Зеленський остаточно зупинить потоки нафти через територію України, ми платитимемо більше за саму сировину, більше платитимемо за тарифні збори лише тому, що президент Зеленський тут грає в якісь ігри,

– зазначив Роберт Фіцо.

Нагадаємо! Інфраструктура нафтопроводу "Дружба" була пошкоджена внаслідок цілеспрямованого російського удару, який відбувся 27 січня.

Що ще відомо про ситуацію?