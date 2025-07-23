Зеленський підписав указ про негайний аудит державних видатків

У середу, 23 липня, Володимир Зеленський підписав указ про заходи для скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Президент очікує результатів від уряду вже протягом місяця.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його звернення. Окрім того, готують кроки щодо дерегуляції, аби "дати більше свободи людям".

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Що відомо про новий указ?

Зокрема, йдеться про:

проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України;

здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності;

удосконалення нормативно-правового регулювання;

підготовку пропозицій щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів тощо.

Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України… Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує,

– прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до бюджету, що передбачають збільшення видатків для сектору безпеки та оборони на 412,4 мільярда гривень.