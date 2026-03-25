Молдова оголошує надзвичайний стан в енергетиці: як Кишиневу допоможе Україна

Від середи, 25 березня, в енергетиці Республіки Молдова встановлюється надзвичайний стан. Він триватиме рівно 60 днів.

Як Укренерго планує допомогти Молдові?

Це рішення ухвалене після серйозного інциденту, що призвів до відключення лінії "Ісакча-Вулканешти", про що повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту на своїй сторінці у Facebook.

Хочу розповісти про головну причину, яка призвела до відключення цієї лінії,

– йдеться у повідомленні міністра Молдови.

Він пояснив, що російські атаки на Україну зачепили енергетичну інфраструктуру, що перебуває у власності Республіки Молдова. Кілька "шахедів" влучили в енергетичні об’єкти.

Зокрема наслідки вже помітні:

пошкоджені проводи;

перебої в роботі системи.

Роботи з відновлення пошкоджених проводів можуть тривати до семи днів. Зокрема обірвані провідники допоможе відремонтувати компанія Укренерго.

У Міністерстві енергетики Молдови ще 24 березня наголосили, що внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру на півдні України відключена повітряна лінія електропередачі "Ісакча-Вулканешти". Для управління ситуацією, оперативної мобілізації ресурсів, а також для захисту громадян і забезпечення безперебійної роботи життєво важливих служб запропонували запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів.

Зокрема того ж дня – 24 березня – Кабінет Міністрів країни схвалив оголошення надзвичайного стану в енергетичному секторі.

