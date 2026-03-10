Україна виграла битву за світло: уряд вже готується до наступної зими

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про проведення зустрічі із журналістами. Під час неї основними темами були завершення зимового сезону та пріоритети Міненерго в підготовці до наступної зими.

Що Шмигаль розповів про підготовку до наступної зими?

Це є ключовим завданням, про що розповів український міністр.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України За час повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання – максимально підготуватися до наступної зими.

Наразі Україна планує займатися відновленням та захистом енергообʼєктів. Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 гігаватів генерації. Зараз же є плани щодо відновлення орієнтовно 4 з них.

Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 гігавата,

– написав Шмигаль.

Він додав, що уряд планує залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 мільярдів євро. А окрема потреба – це формування необхідних запасів для оперативних ремонтів. Також ведеться робота щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

Крім того, Київ розвиває "енергетичний Рамштайн" та формує єдиний енергетичний портфель проєктів.

Продовжується роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з Євросоюзом. План на найближчі два роки – збільшити до 3,5 гігаватів.

До того ж Україна планує розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

Цієї зими Україна виграла битву за світло. Не зупиняємося. Готуємо енергосистему до нових викликів,

– наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо! Опалювальний сезон в Україні триває з 1 листопада 2025 року і до 31 березня 2026 року, про що йдеться у постанові КМУ №812. Однак насправді тривалість подачі тепла залежить від рішень місцевої влади різних громад та погодних умов.

Що ще слід знати про опалення?