Росія цілеспрямовано цілить по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, по газовій. Після низки атак Київ звернувся за допомогою до Сполучених Штатів.

Чому Україна хоче купувати американський газ?

Наразі Україна веде переговори зі США щодо можливості імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Через російські атаки ми втратили частину власного газовидобутку, тому розглядаємо механізми фінансування закупівлі американського СПГ та компресорного обладнання,

– зазначив Соболев.

Очільник Мінекономіки не навів подробиць щодо можливої угоди.

Втім, минулого тижня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що Україна планує збільшити імпорт газу на 30% після останніх обстрілів газових об’єктів Росією.

Варто знати! Окрім того, на початку жовтня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що компанія вже закупила близько 0,5 мільярда кубометрів американського СПГ. Більшу частину цього імпорту, за його словами, вже доставили.

Як Росія посилює обстріли газових об'єктів?

Останніми тижнями Росія різко збільшила кількість і масштаби атак на енергетичну систему України. Зокрема під удар потрапили електростанції та об’єкти газової інфраструктури країни.

Лише за попередні 7 днів росіяни тричі масовано атакували об'єкти газової інфраструктури "Нафтогазу", як повідомили в компанії.

Впродовж тижня ворога завдавав ударів по газовидобувних обʼєктах на Харківщині.

До того ж російська армія прицільно била по критично важливих об'єктах у Сумській та Чернігівській області.

Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку,

– пояснив Корецький.

Як постраждав видобуток газу?