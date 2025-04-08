Ринок капіталу має готуватися до інвестицій на повоєнне відновлення – НБУ
- НБУ закликає готувати інфраструктуру ринку капіталу для майбутнього припливу інвестицій, що сприятимуть повоєнному відновленню України.
- Катерина Рожкова підкреслила важливість створення фінансової інфраструктури, здатної залучати як внутрішні, так і міжнародні інвестиції, включаючи розвиток ринку муніципальних облігацій.
НБУ вважає, що вже зараз слід готувати інфраструктуру ринку капіталу до майбутнього припливу інвестицій, які сприятимуть відновленню країни після війни. Це спільний пріоритет не лише для НБУ, а й для міжнародних партнерів, зокрема Європейської комісії.
НБУ наполягає на залученні інвестицій
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова наголосила, що ринок капіталу України повинен відповідати масштабам економіки, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".
Читайте також НБУ ініціював обговорення щодо зміни дизайну гривні
За її словами, важливо не лише прийняти відповідні закони, а й забезпечити практичну готовність фінансової інфраструктури до залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвестицій.
Ми не побудуємо другу Лондонську біржу, але наш ринок капіталу має бути співставним із розмірами економіки. Важливо, щоб Україна не просто ухвалила закон, а й підготувала інфраструктуру фінансового ринку для повоєнного відновлення,
– зауважила Рожкова.
Катерина Рожкова підкреслила, що Україна розраховує як на приватні інвестиції, так і на фінансову підтримку міжнародних партнерів, і тому ринок капіталу вже сьогодні має бути готовим до їх залучення.
Вона зауважила, що в нинішніх умовах внутрішній ринок капіталу переважно складається з облігацій внутрішньої державної позики, що є природним у воєнний період. Водночас з’являються й успішні приклади альтернативних інструментів – зокрема, корпоративні облігації таких компаній, як "Нова пошта" та NovaPay.
Зауважте! Рожкова також вважає перспективним напрямом розвиток ринку муніципальних облігацій, які можуть стати ефективним інструментом фінансування для громад.