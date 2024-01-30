Рейтинг вартості життя: де опинились українські міста

Найбільша у світі база даних вартості життя, Numbeo, опублікувала поточний рейтинг серед 371 міст світу. Відтак, найбільші українські міста, як от Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Харків — знаходяться на кінцевих позиціях.

Які місця посіли українські міста

Столиця України посіла 312 місце в рейтингу згідно із індексом вартості життя. Вона розташувалася між Медельїном, Колумбією та Хошиміном, В'єтнамом.

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За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку.

Таким чином, у Києві, порівняно з Нью-Йорком, ціни на споживчі товари нижчі на 68%, оренда житла нижча на 89%, харчові продукти дешевші на 72%, ціни в ресторанах – на 70% нижчі, а середня зарплата – менша на 64%.

Інші міста України в рейтингу зайняли:

Харків – 337 місце,

Одеса – 334 місце,

Львів – 339 місце,

Дніпро – 340 місце.

Топ-5 найдорожчих міст у світі

Очолює рейтинг найдорожчих міст Гамільтон, Бермуди. Попри нижчу купівельну спроможність ніж у Цюриху та Базелі (Швейцарія), у Гамільтоні найвищий індекс вартості життя, оренди, харчових продуктів та ресторанів.

До прикладу, вартість оренди житла в Гамільтоні, в середньому, на 676,8% вища, ніж у Києві. А от американське місто Сан-Хосе, посіло друге місце по індексу оренди та ресторанів у світі.

Як відрізняються ціни на продукти у найдорожчих містах

Водночас ціни на продукти в Києві значно менші, ніж у пʼяти найдорожчих містах світу. Так, Гамільтон на 324,8% дорожче, ніж Київ, а Цюрих – на 282,4%. Відповідно Лозанна – на 268.4% та Сан-Хосе на 255,7% дорожче.

Топ-5 найдешевших міст у світі

Своєю чергою, до рейтингу найдешевших міст увійшло 3 пакистанських міста та два індійських. Найдешевше місто у світі – Карачі, Пакистан. У ньому проживання на 39,1% дешевше, ніж у Києві, та відповідно вартість оренди нижча на 73.6%.