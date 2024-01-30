Какие места заняли украинские города

Столица Украины заняла 312 место в рейтинге по индексу стоимости жизни. Она расположилась между Медельином Колумбией и Хошимином Вьетнамом.

Читайте также:Минфин оценил объем помощи союзников Украины с начала войны

Заметьте! За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.

Таким образом, в Киеве по сравнению с Нью-Йорком цены на потребительские товары ниже на 68% аренда жилья ниже на 89% пищевые продукты дешевле на 72% цены в ресторанах – на 70% ниже, а средняя зарплата меньше – на 64%.

Другие города Украины в рейтинге заняли:

Харьков – 337 место;

Одесса – 334 место;

Львов – 339 место;

Днепр – 340 место.

Топ-5 самых дорогих городов в мире

Возглавляет рейтинг самых дорогих городов – Гамильтон, Бермуды. Несмотря на более низкую покупательную способность, чем в Цюрихе и Базеле (Швейцария), в Гамильтоне самый высокий индекс стоимости жизни аренды пищевых продуктов и ресторанов.

К примеру, стоимость аренды жилья в Гамильтоне в среднем на 676,8% выше, чем в Киеве. А вот американский город Сан-Хосе занял второе место по индексу аренды и ресторанам в мире.

Как отличаются цены на продукты в самых дорогих городах

В то же время цены на продукты в Киеве значительно меньше, чем в пяти самых дорогих городах мира. Так, Гамильтон на 324,8% дороже Киева, а Цюрих на 282,4%. Соответственно, Лозанна на 268,4% и Сан-Хосе на 255,7% дороже.

Топ-5 самых дешевых городов в мире

В свою очередь в рейтинг самых дешевых городов вошли 3 пакистанских города и два индийских. Самый дешевый город в мире – Карачи, Пакистан. В нем проживание на 39,1% дешевле, чем в Киеве и соответственно стоимость аренды ниже на 73,6%.