Україна не залишиться без пального: Зеленський дав обіцянку

Україна не залишиться без пального на тлі геополітичних подій. Зокрема Україна вже домовилася з деякими державами про резервні обсяги пального щонайменше на рік у разі глобального дефіциту.

Що казав Зеленський про пальне?

Крім того, країна вже пройшла критичні періоди без дефіциту дизелю, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.

Надалі всі подібні ресурси, як пояснив лідер країни, будуть розподілені за пріоритетами. Передусім пальне потрібне Силам оборони, які захищають Україну.