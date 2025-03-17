Для України схвалили новий транш на 3,5 мільярда євро

Як повідомили в Раді Євросоюзу, схвалені 3,5 мільярда євро є третім платежем безповоротних грантів та кредитів в рамках програми Ukraine Facility.

Скільки коштів отримала Україна за програмою Ukraine Facility

З моменту набуття чинності програми Ukraine Facility торік з цією третьою виплатою Україна отримає близько 20 мільярдів євро, передає 24 Канал з посиланням на заяву.

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Нагадуємо! Ще раніше віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявляла у мережі X, що загалом Україна очікує у 2025 році отримати транш на суму 12,5 мільярда євро у рамках програми Ukraine Facility.

Сьогодні Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Українському плані, для отримання третьої виплати в рамках програми,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна успішно виконала 13 різних кроків. Йдеться зокрема про такі:

Проведення реформ, які спрямовані на збільшення використання відновлюваних джерел енергії, Підвищення автономії енергетичного регулятора, Спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів Євросоюзу, Прийняття стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи знешкодження протипіхотних мін на сільськогосподарських територіях), Продовження роботи над складанням переліку стратегічних та критично важливих видів сировини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі заявив, що цей вагомий ресурс допоможе посилити стійкість України.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр Кошти спрямуємо на важливі та важливі для людей бюджетні видатки. Дякуємо партнерам за допомогу, яка нас зміцнює та веде вперед.