Для України схвалили новий транш на 3,5 мільярда євро
- Україна отримала від Європи транш у розмірі 3,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.
- Загалом програма Ukraine Facility передбачає отримання Україною до 50 мільярдів євро на відновлення та модернізацію до 2027 року.
Як повідомили в Раді Євросоюзу, схвалені 3,5 мільярда євро є третім платежем безповоротних грантів та кредитів в рамках програми Ukraine Facility.
Скільки коштів отримала Україна за програмою Ukraine Facility
З моменту набуття чинності програми Ukraine Facility торік з цією третьою виплатою Україна отримає близько 20 мільярдів євро, передає 24 Канал з посиланням на заяву.
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Нагадуємо! Ще раніше віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявляла у мережі X, що загалом Україна очікує у 2025 році отримати транш на суму 12,5 мільярда євро у рамках програми Ukraine Facility.
Сьогодні Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Українському плані, для отримання третьої виплати в рамках програми,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна успішно виконала 13 різних кроків. Йдеться зокрема про такі:
- Проведення реформ, які спрямовані на збільшення використання відновлюваних джерел енергії,
- Підвищення автономії енергетичного регулятора,
- Спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів Євросоюзу,
- Прийняття стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи знешкодження протипіхотних мін на сільськогосподарських територіях),
- Продовження роботи над складанням переліку стратегічних та критично важливих видів сировини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі заявив, що цей вагомий ресурс допоможе посилити стійкість України.
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