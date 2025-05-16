Україна отримає 84 мільйони доларів від Світового банку

Україна отримає 84 мільйони доларів США додаткового фінансування Кошти спрямують на відновлення житла, яке пошкоджене внаслідок агресії Росії.

Україна отримає гроші від Світового банку

Гроші надасть Світовий банк за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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15 травня Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Проєкт НОРЕ спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних Уряду України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації на території України,

– йдеться у повідомленні.

З початку реалізації проєкту вже понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно. Очікується, що завдяки фінансуванню у 84 мільйони доларів понад 25 тисяч домогосподарств України зможуть відремонтувати свої оселі.

Кошти для додаткового фінансування Проєкту надаються в рамках Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR).

Зауважте! Відповідне рішення 9 травня схвалила Рада директорів Світового банку.