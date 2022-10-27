Україна отримає від ЄС масштабну допомогу в листопаді: про яку суму йдеться
Джерело:ЦЕС
Уже наступного місяця ЄС виділить черговий транш макрофінансової допомоги. Цей перерахунок є частиною пакета у 9 мільярдів євро, яку вирішили надати Україні в червні.
Про це повідомив генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман на спільній події ЦЕС та Bruegel 26 жовтня.
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Перший транш, який перерахують в листопаді, становитиме 2,5 мільярда євро. В грудні очікується ще пів мільярда допомоги.
За словами Купмана, в Єврокомісії вже планують фінансування України на наступний рік. Зокрема, шукають можливість виділити 18 млрд євро (по 1,5 мільярда щомісяця). Це покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголошувало Міністерство фінансів.
Також гендиректор бюджетного департаменту ЄК зазначив, що прискорення фінансової підтримки є важливим пріоритетом, адже "відверто кажучи початок був заповільним".
Більша частина допомоги буде надаватися у вигляді кредитів. Існує думка, що грантова допомога краща. Однак, варто підкреслити, що ми розглядаємо кредити лише з дуже довгим терміном погашення та тривалим пільговим періодом, — наголосив Герт-Ян Купман.
За даними IFW, з початку конфлікту Україна отримала від ЄС 29,16 мільярда євро. Загалом міжнародні партнери виділили 81,5 мільярда євро допомоги.
Необхідна допомога у 2023 році
- Загалом дефіцит держбюджету у 2023 році очікується на рівні 3-4 мільярдів доларів на місяць. Тобто, якщо партнери нададуть Україні принаймні 38 мільярдів доларів, друкувати гроші Нацбанку не доведеться.
- Володимир Зеленський повідомив, що Україні терміново потрібні 17 мільярдів доларів на відновлення лікарень, шкіл, транспортної й енергетичної інфраструктури у рамках плану першочергової відбудови.
- За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у 2023 році Європейський Союз планує виділяти на підтримку України 1,5 мільярда євро щомісяця, що за рік складе 18 мільярдів євро.