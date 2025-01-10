Газова битва: що чекає на газотранспортну систему України після припинення транзиту з Росії

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Чимало західних ЗМІ заявляють, що після припинення транзиту російського газу через Україну Росія може наважитися атакувати ще й газотранспортну систему. Це, своєю чергою, може спровокувати технічні проблеми щодо опалення по країні.

Натомість енергетичні експерти розповідають, що за 3 роки повномасштабної війни Росія вже атакувала ГТС України. Однак доцільність таких ударів залишається під сумнівом, адже трубопроводи газу розташовані глибоко під землею, а будівництво системи спроєктовано на випадок ядерної війни.

24 Канал дізнавався, чи атакуватиме Росія газотранспортну систему вже після припинення газового транзиту, наскільки Україні було вигідно транзитувати російський газ до Європи й що тепер буде з ГТС.

Чи може Росія атакувати ГТС України після припинення транзиту

За словами Володимира Омельченка, якими він поділився з 24 Каналом, Росія, попри те, що транспортувала газ територіями України, все ж атакувала газотранспортну систему. Диверсії були навіть у 2014 – 2015 роках.

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Нагадуємо! 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. В Міненерго додали, що це було потрібно з міркувань національної безпеки.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Вже під час широкомасштабної війни Росія атакувала ГТС України десятки разів. І насамперед вони концентрували свою увагу на підземних газових сховищах, які є основою газотранспортної системи. Однак росіяни не можуть атакувати лінійну частину систему через те, що виробництво ГТС проєктувалося на випадок ядерної війни.

Поділяє думку Омельченка й енергетичний експерт Святослав Павлюк, який під час розмови з 24 Каналом розповів, що припинення транзиту газу через Україну не впливає на те, чи буде Росія атакувати українську газотранспортну систему, чи ні.

Однак Павлюк зауважує, що не варто вважати, що якщо російські ракети й так били по газотранспортній системі, то боятися нічого. За словами експерта, все завжди залежить, куди саме прилетить.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України У нас чимало місць з компресорними установками, де їх встановлюють для роботи комунальних підприємств, підтримки теплопостачання. Ці установки "зав'язані" на газ.

Коли в енергосистемі після атак росіян з'явився дефіцит електроенергії, то Україна почала більше використовувати газ. Саме тому ураження таких станцій тягне за собою наслідки.

Однак в більшості випадків ремонтувати компресорні установки, чи газопровідну систему набагато простіше, аніж електричну:

По-перше, обладнання для цього стандартне – що в Україні, то в країнах Європи.

обладнання для цього стандартне – що в Україні, то в країнах Європи. По-друге, його легше привезти із-за кордону.

Чому бити по українській ГТС немає сенсу

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Пендзин, сенсу влучати у труби під землею просто немає. Це працює так само як і з газосховищем.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В реальній дійсності має сенс влучання в компресори, які забезпечують тиск по трубах газової системи. Водночас вхідний компресор розташований у російському місті Суджа, що зараз під контролем українських Збройних Сил. Зараз Росія і обстрілює його.

Всі можливі масові атаки на газотранспортну систему України – це те саме, що стріляти в землю, адже це не об'єкти, які перебувають на поверхні.

Чи особлива газотранспортна система України Це одна з найбільших у світі газотранспортних систем (ГТС). До 1 січня 2025 року вона виконувала функцію транзиту природного газу до країн Західної та Центральної Європи.

Які кошти отримувала Україна та Росія внаслідок контракту

Скільки заробляла Україна

За словами Пендзина, Україна отримувала десь 800 мільйонів доларів на рік за транзит російського газу. І це з врахуванням транзиту у розмірі 15 мільярдів метрів кубічних.

Тоді, коли підписувався контракт, росіяни брали на себе зобов'язання транзитувати 35 мільярдів метрів кубічних. І це мало давати Україні приблизно до 2 мільярдів доларів на рік,

– каже економіст.

Водночас як пояснює Святослав Павлюк, загалом близько 6 мільярдів доларів отримала Україна за транзит російського газу за роки контракту.

З цих коштів, які Україна потенційно заробляла, частина коштів витрачалася на технологічний газ, інша частина на різні витрати, ще інша на підтримку систем тощо. У підсумку заробляла Україні не так вже і багато,

– каже експерт Павлюк.

Консалтингової компанії ExPro повідомила про те, що російський "Газпром" перерахував на користь української НАК "Нафтогаз України" близько 6,2 мільярда доларів за послуги транзиту в межах 5-річного контракту. Тобто щороку трішки більше, ніж один мільярд доларів.

за послуги транзиту в межах 5-річного контракту. Тобто щороку трішки більше, ніж один мільярд доларів. А за даними Financial Times, щороку Україна заробляла на транзиті близько одного мільярда доларів.

Скільки втратить Росія

За останніми даними, передає Павлюк, Росія могла заробляти щорічно десь 6 мільярдів доларів через продаж газу в Європу. Таку ж цифру назвав Олег Пендзин.

Однак тут більший позитив навіть не у тому, скільки втратила Росія через Україну, а в тому, що тепер газопровідного газу з Росії більше не буде у Європі,

– пояснює Святослав Павлюк.

До речі! Як повідомляють в Reuters, якщо Україна втрачає близько 1 мільярда доларів через припинення транзиту щорічно, то Росія втрачає близько 5 мільярдів доларів від продажу газу.

Пендзин додає, що порівняно з тим, що заробляла Україна, Росія втратила внаслідок припинення контракту щодо транзиту газу суттєвіше.

І тут радше питання не в тому, скільки отримувала Україна, а в тому, скільки заробляла Росія, аби потім фінансувати війну,

– каже пан Олег.

Зауважте! Питання щодо продажу Росією скрапленого газу (LPG) у Європу, каже Святослав Павлюк, досі залишається, адже його поставки суттєво зросли за останній рік порівняно з попередніми.

Як використовуватиме тепер Україна свою ГТС

Олег Пендзин зауважує, що газотранспортна система важлива для України насамперед тому, що завдяки їй буде забезпечуватися постачання газу до східної частини країни.

Річ у тім, що газопостачання в Україну відбувається через магістральний газопровід, який забезпечує тиск. Від цього магістрального газопроводу по всій території України, як гілки від дерева, є ще чимало локальних газопроводів через газорозподільчі станції,

– пояснює Пендзин.

Якщо ж у магістральному газопроводі тиску не буде, то Україна має здійснити реверс газу із заходу країни на схід, адже у протилежному випадку, як з'явиться газ в трубах в Миколаєві чи Дніпрі.

Єдиний спосіб у цій ситуації є підтримування газотранспортної мережі у режимі реального реверсу. Однак у мене є переживання, як технологічно потім відновити російський транзит. Це будуть надзвичайно великі витрати,

– підсумовує Олег Пендзин.

Натомість Святослав Павлюк каже, що якась частина, найімовірніше, буде використовуватися для внутрішніх перекидів газу, тобто з газового родовища до газосховища. Однак більша частина все-таки стане не потрібною, адже це загалом закінчення епохи.

Чи може Україна зробити виняток щодо газу для Придністров'я

Володимир Омельченко проти того, аби Україна відновлювала постачання газу для регіону Придністров'я. Насамперед тому, що це невизнана проросійська республіка, де розміщені російські військові бази.

Звичайно, що Україна могла б допомогти безпосередньо Молдові, як країні, у поставках частину вугілля. Водночас Молдова б у такому випадку вирішувала, як розпорядитися цим. Крім того, Україна вже постачає електроенергію та транзитує газ з Румунії до Молдови,

– пояснює Омельченко.

За словами Святослава Павлюка, Україна навряд чи погодиться на те, щоб відновити постачання російського газу до невизнаного регіону Придністров'я. Тобто зараз політичні реалії такі, що влада регіону просто вимушена брати газ в Молдови, тобто у реверсному режимі з Євросоюзу.

Придністров'я декілька років безкоштовно брало газ із Росії, при тому що сама Росія виставила рахунок за постачання ресурсу Молдові. Зараз країна не визнає виставленого рахунку за використаний газ,

– пояснює експерт Павлюк.

Зі слів тимчасового виконувача обов'язків керівника компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана у коментарі IPN, Молдова вже пропонувала Придністров'ю допомогу із закупівлею газу. Однак сепаратистська влада регіону не скористалася цією пропозицією.

Павлюк пояснює таку реакцію тим, що Придністров'ю у такому випадку доведеться купляти газ. А це суттєва різниця порівняно з тим, що було раніше.

Крім того, Вадим Чебан нагадав виданню NewsMaker, що з грудня 2022 року Молдова не використовувала російський газ, який постачали в невизнаний регіон.

Молдова мала отримувати газ із Росії до кінця жовтня 2026 року за контрактом, але ще з осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу.

Тобто весь російський газ з кінця 2022 року відправляли лише у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС.

На сьогодні жителі Придністров'я залишилися не лише без опалення та газу, але й без електропостачання, яке вмикають лише на декілька годин на добу.

Довідково. Через Придністровський конфлікт з 1992 року регіон Придністров'я контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, формування якої не обійшлося без "руки" Росії. Молдова вважає Придністров'я своєю територією.