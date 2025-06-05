Це не є справедливістю, – Україна розкритикувала виплати інвесторам із заморожених активів Росії
- Україна розкритикувала рішення передати 3 мільярди євро заморожених російських активів західним інвесторам, попередивши, що це послаблює позицію Європи щодо Москви.
- Ірина Мудра зазначила, що компенсації інвесторам перед жертвами війни є несправедливими, наголошуючи на важливості збереження контролю над замороженими активами.
Уряд України розкритикував рішення передати мільярди євро заморожених російських активів у Європі західним інвесторам. Київ попередив, що це послаблює позицію Європи щодо Москви.
Україна розкритикувала виплати інвесторам з заморожених російських коштів
Критика з’явилася після того, як компанія Euroclear вирішила використати 3 мільярди євро коштів російських інвесторів для компенсації західним інвесторам, які зазнали втрат після того, як Москва конфіскувала їхні активи в Росії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Тепер Україна попереджає, що це подає неправильний сигнал і загрожує послабити позиції Європи у переговорах із Росією, тоді як обговорюється можливість використання всіх 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі для відбудови та захисту зруйнованої країни.
Якщо приватних інвесторів компенсують раніше, ніж жертв війни – це не є справедливістю,
– заявила Ірина Мудра, високопосадовиця в Офісі Президента України.
Вона додала, що це створює враження непослідовності, ніби Європа вагається у своїй рішучості. Згідно зі слів Мудрик, міжнародне право вимагає, щоб агресор здійснив повне відшкодування жертвам, а не інвесторам, які свідомо ввійшли у високоризикову юрисдикцію.
Ця критика лунає у вирішальний момент для західного альянсу, що підтримує Київ, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа дистанціюється від Європи й ставить під сумнів свою відданість захисту України та санкціям проти Росії,
– пише Reuters.
Як зазначають у матеріалі, Мудра, яка входить до вузького кола осіб, що формують політику, також наголосила на важливості збереження контролю над замороженими російськими активами. Більшість з них належать центральному банку Росії й знаходяться в Euroclear.
Важливо! Замороження активів центрального банку стало найсильнішою санкцією проти Росії з початку повномасштабного вторгнення, і ця санкція викликає глибоке обурення у Москві.
Що відбувається щодо компанії Euroclear?
Euroclear у березні отримала дозвіл від Бельгії на виплату компенсацій, після того, як ЄС торік змінив режим санкцій. Представник уряду Бельгії заявив, що це не бельгійське рішення, а "виконання європейського регламенту, одноголосно ухваленого державами-членами". У компанії Euroclear підкреслили, що лише виконують санкції, а не приймають рішення щодо їх скасування.