Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту "Дружбою"
- Угорщина припинила постачання дизельного пального в Україну через зупинку транзиту нафтопроводом "Дружба".
- В українському МЗС відповіли на звинувачення, пояснивши це російськими атаками, які пошкодили обладнання.
В Угорщині заявили про зупинку постачання дизельного палива до України. На такий крок країна наважилася через припинення транзиту нафтопроводом "Дружба", який Київ так і не відновив нібито "суто з політичних міркувань".
Чому транзит "Дружбою" зупинили?
Ситуацію прокоментували на брифінгу в українському Міністерстві закордонних справ, передає 24 Канал. Там нагадали про постійні російські атаки на нафтогазову інфраструктуру.
Речник відомства Георгій Тихий зауважив, що транзит нафти зупинено через ворожий обстріл "Дружби", що пошкодив обладнання. Того ж дня Будапешту повідомили про причину.
Угорщина не говорить про це, але звинувачує Україну… Причина перебою з постачаннями – це провина Росії, а Україна виконує всі зобов'язання щодо договорів і санкційної політики,
– додав він.
Окремо посадовець зазначив, що Київ постійно перебуває на зв'язку з Єврокомісією та угорськими органами щодо цього питання.
У МЗС також нагадали, що росіяни регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру – це понад 1 300 ракет і дронів торік.
Чи можна позбутися "залежності" від Росії?
Тихий нагадав, що винятки для Будапешта в межах Євросоюзу надали тимчасово – країна мала час на диверсифікацію, а реальних підстав зберігати залежність від російських енергоресурсів немає.
Ба більше, інші європейські країни переконані, що можливості змінити постачальника нафти й газу існують.
Від деяких країн Європи ми не бачимо спроб це виправити, натомість залишаються спроби зберегти "залежність" (від російських енергоресурсів – 24 Канал),
– додав речник МЗС України.
Як Угорщина тисне на Україну?
Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що постачання дизельного пального до України на паузі, поки робота "Дружби" не буде відновлена. Однак причин для хвилювання посадовець не бачить – країна нібито ще має запаси нафти на 96 днів.
Таку "ініціативу" підтримали у Словаччині, прем'єр-міністр якої Роберт Фіцо оголосив про зупинку експорту до України з НПЗ Slovnaft. Тепер його продукцію спрямують виключно для внутрішнього ринку.