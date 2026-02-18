Укр Рус
Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту "Дружбою"
18 лютого, 15:52
Україна відповіла на звинувачення Угорщини: хто насправді винен у зупинці транзиту "Дружбою"

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Угорщина припинила постачання дизельного пального в Україну через зупинку транзиту нафтопроводом "Дружба".
  • В українському МЗС відповіли на звинувачення, пояснивши це російськими атаками, які пошкодили обладнання.

В Угорщині заявили про зупинку постачання дизельного палива до України. На такий крок країна наважилася через припинення транзиту нафтопроводом "Дружба", який Київ так і не відновив нібито "суто з політичних міркувань".

Чому транзит "Дружбою" зупинили?

Ситуацію прокоментували на брифінгу в українському Міністерстві закордонних справ, передає 24 Канал. Там нагадали про постійні російські атаки на нафтогазову інфраструктуру.

Дивіться також Газ і нафта в Україні під ударами: які наслідки та чи можливі відключення не лише світла 

 

Речник відомства Георгій Тихий зауважив, що транзит нафти зупинено через ворожий обстріл "Дружби", що пошкодив обладнання. Того ж дня Будапешту повідомили про причину.

Угорщина не говорить про це, але звинувачує Україну… Причина перебою з постачаннями – це провина Росії, а Україна виконує всі зобов'язання щодо договорів і санкційної політики,
– додав він.

Окремо посадовець зазначив, що Київ постійно перебуває на зв'язку з Єврокомісією та угорськими органами щодо цього питання.

У МЗС також нагадали, що росіяни регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру – це понад 1 300 ракет і дронів торік. 

Чи можна позбутися "залежності" від Росії?

Тихий нагадав, що винятки для Будапешта в межах Євросоюзу надали тимчасово – країна мала час на диверсифікацію, а реальних підстав зберігати залежність від російських енергоресурсів немає.

Ба більше, інші європейські країни переконані, що можливості змінити постачальника нафти й газу існують.

Від деяких країн Європи ми не бачимо спроб це виправити, натомість залишаються спроби зберегти "залежність" (від російських енергоресурсів – 24 Канал),
– додав речник МЗС України.

Як Угорщина тисне на Україну?

  • Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що постачання дизельного пального до України на паузі, поки робота "Дружби" не буде відновлена. Однак причин для хвилювання посадовець не бачить – країна нібито ще має запаси нафти на 96 днів.

  • Таку "ініціативу" підтримали у Словаччині, прем'єр-міністр якої Роберт Фіцо оголосив про зупинку експорту до України з НПЗ Slovnaft. Тепер його продукцію спрямують виключно для внутрішнього ринку.