Російському зерну можна, а українському – зась: як Європа досі купляє в агресорки агропродукцію

За понад 2 роки повномасштабної війни не було ухвалено санкції, які б забороняли ввозити російське зерно на територію Європи. Питання постало більш гостро, коли протести польських фермерів на пропускних пунктах почали перешкоджати транзиту саме українській агропродукції.

За понад 2 роки повномасштабної війни не було ухвалено санкції, які б забороняли ввозити російське зерно на територію Європи. Питання постало більш гостро, коли протести польських фермерів на пропускних пунктах почали перешкоджати транзиту саме українській агропродукції. Натомість російське зерно вільно "подорожує" європейськими країнами та "годує" бюджет Кремля.

24 Канал дізнався, чи готова Європа відмовитися від аграрної продукції країни-агресорки, коли санкції можуть запрацювати та чи допоможуть вони розв'язати питання з блокуванням українського зерна.

Російське зерно потрапляє у Європу

На фоні новин щодо блокади польськими фермерами кордону з Україною постає питання – чому ж тоді російська сільськогосподарська продукція досі потрапляє в Польщу та інші країни Європи.

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У коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що 11 березня Європарламент підтримав рішення про запровадження санкцій на російське зерно. Експерт додав, що якби не українські журналісти-розслідувачі, то про російський експорт до Європи ніхто не знав би.

Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Найближчим часом буде обговорюватися 14-й пакет санкцій, де питання про забору російського зерна буде підійматися. Я думаю, що воно не знайде опору ні зі сторони угорців, ні зі сторони словаків. Вони на сьогодні зацікавлені у забороні російської аграрної продукції, тому що формально їхні аграрії теж казали, що не мають можливості продавати свою продукцію.

що польські фермери проводять акції протесту на польсько-українському кордоні. Таку поведінку вони пояснюють падінням цін на сільгосппродукцію, зокрема, й зерно.

За словами Андрія Дещиці, надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща (2014 – 2022 років), країна-агресорка зацікавлена у сварці між Україною та Польщею.

Крім того, вони хочуть розбити єдність Європейського союзу через різні свої канали, акцентуючи на українських сільськогосподарських продуктах.

Водночас російська та білоруська сільськогосподарська продукція заходить на польський ринок. І це під час війни, коли запроваджені санкції Європейського союзу проти Росії. Однак польські фермери не протестують проти цього,

– заявив Дещиця.

Як заявила Bloomberg Елен Дюфло, аналітикиня зернового ринку Strategie Grains, у світі небагато конкурентів для російської пшениці, а тому вона також є творцем ціни.

Які країни закуповують найбільше російської продукції

Як розповідає Олег Пендзин, обсяг імпорту російського зерна не є великим. За його словами це десь трішки більше, ніж 2 мільйони тонн на рік.

Цю думку поділяє й економічний експерт Олег Гетман. Він розповів 24 Каналу, що потрапляння російської аграрної продукції на цей час – це дрібні обсяги й лише кілька мільярдів доларів на рік. Втім, на сьогодні є метою позбавити агресорку й цих обсягів.

За даними Євростату, у 2023 році закупівлі російського зерна країнами Євросоюзу зросли – за місяць на 22%.

З 1 липня по 1 грудня 2023 року країна-агресорка відвантажила до країн Європи 2,23 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Серед найбільших імпортерів:

Іспанія – 40%, відвантаження в цю країну зросли у 8,8 раза – 850 тисяч тонн проти 96 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону,

– 40%, відвантаження в цю країну зросли у 8,8 раза – 850 тисяч тонн проти 96 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону, Італія – 35%, закупівлі зросли в 7,7 раза – 812 тисяч тонн проти 105 тисяч тонн,

– 35%, закупівлі зросли в 7,7 раза – 812 тисяч тонн проти 105 тисяч тонн, Бельгія – 17%. Зростання у 3,7 раза – 198 тисяч тонн проти 52 тисяч тонн,

– 17%. Зростання у 3,7 раза – 198 тисяч тонн проти 52 тисяч тонн, Греція – збільшила закупівлі в 1,9 раза – 160 тисяч тонн проти 85 тисяч тонн,

– збільшила закупівлі в 1,9 раза – 160 тисяч тонн проти 85 тисяч тонн, Латвія також входить в число лідерів із закупівлі російського зерна, хоча відвантаження до цієї країни впали до 105 тисяч тонн із 410 тисяч тонн роком раніше.

Щодо Польщі, то відсоток ввезеного російського зерна невеликий, втім він є. Як свідчать дані Головного статистичного управління країни, пише польське видання, за весь 2022 рік з Росії в Польщу було імпортовано 6,1 тисячі тонн зернових. А з 1 січня 2023 року до кінця травня 2023 року в країну потрапило 5,8 тисячі тонн зернових.

Які санкції вводитиме Євросоюз

Ще у липні 2023 року Міністерство розвитку і технологій Польщі повідомляло про те, що не вводитиме заборону на імпорт російського зерна. Все через те, що торгова політика є виключною компетенцією Європейської комісії. Крім того, російське зерно не становить загрози громадській безпеці Польщі.

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман підтвердив, що зараз відбувається процес ухвалення щодо санкцій проти російського зерна. Крім того, він додав, що українські представники уряду хочуть домовитися й про певні квоти на нашу агропродукцію.

Олег Гетман Координатор експертної групи Економічна експертна платформа Одночасно з цим, головною умовою буде заборона на продаж російської агропродукції й ввезення її в Євросоюз. Це комплекс обмежень. Зараз йдуть перемовини щодо цього й складно сказати, коли вони завершаться.

Ще у лютому 2024 році посол України в Євросоюзі Всеволод Ченцов заявив, що Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Євросоюзу.

У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції,

– повідомив він Радіо Свобода.

Торік у грудні міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш заговорив про необхідність запровадити заборону на продажу російського зерна у країнах Європи.

А на початку березня про це заговорили у Польщі. Нижня палата Сейму закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

В ефірі телемарафону, 10 березня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що Євросоюз все-таки може запровадити заборону на імпорт російської сільськогосподарської продукції та зерна.

Справді, це питання підняли лише нещодавно. Адже раніше країни члени ЄС вирішили не накладати санкції на російське постачання продовольчих товарів. Зокрема, й через те, що в ЄС дбали про продовольчу безпеку в третіх країнах. А зараз ситуація змінилася,

– мовив Домбровскіс.

Чи допоможуть ці обмеження українському питанню

Як пояснює економіст Пендзин, запровадження санкцій на російське зерно не розв'яже питання з українським зерном.

По-перше, Росія торгує пшеницею, а Україна переважно кукурудзою, а також постачає через кордон з Польщею яйця, курятину тощо. Це абсолютно інший сегмент.

По-друге, польські фермери українське питання на сьогодні використовують як тиск на Європейську комісію, адже вимагають збільшити видатки, а також скасувати Зелений курс.