Знизили потужність виробництва: у Міненерго пояснили ситуацію на українських АЕС

Наразі українська атомні електростанції масово скорочують обсяги виробництва світла. Детальніше про це розповіли у Міністерстві енергетики України.

Що відбувається з українськими атомними електростанціями?

Річ у тім, що під час масованих ракетно-дронових атак українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності АЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на відомство.

Зокрема існує кілька причин застосування відповідних заходів. Перше – це превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.

Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи,

– пояснили в Міненерго.

Друге – безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС. Зокрема під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти у середу, 19 листопада – загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.

Зверніть увагу! Станом на четвер, 20 листопада, Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція має дещо знижену потужність генерації. Це зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему.

Нагадаємо, що сьогодні у МАГАТЕ повідомили: три атомні електростанції України зменшили потужність на тлі внаслідок останніх російських атак.

Так Хмельницька та Рівненська ще 19 листопада зменшили виробництво електроенергії, хоча вже робили це раніше. Станції втратили підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач.

Щодо Південноукраїнська АЕС – вона втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта.

Що ще слід знати про ситуацію з АЕС?