Снизили мощность производства: в Минэнерго объяснили ситуацию на украинских АЭС

Сейчас украинские атомные электростанции массово сокращают объемы производства света. Подробнее об этом рассказали в Министерстве энергетики Украины.

Что происходит с украинскими атомными электростанциями?

Дело в том, что во время массированных ракетно-дронных атак украинские энергетики периодически вынуждены прибегать к снижению мощности АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

В частности существует несколько причин применения соответствующих мер. Первое – это превентивное снижение мощности генерации для соблюдения требований безопасности.

Внезапное отключение высоковольтных линий, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков (при их работе с номинальной нагрузкой) может привести к сложным последствиям, поэтому применяются вынужденные превентивные меры,

– объяснили в Минэнерго.

Второе – непосредственные последствия российских ударов по подстанциям НЭК "Укрэнерго", которые обеспечивают выдачу мощности АЭС. В частности во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты в среду, 19 ноября – общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины на определенный период снижалась.

Обратите внимание! По состоянию на четверг, 20 ноября, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на своей номинальной мощности. Ровенская атомная электростанция имеет несколько сниженную мощность генерации. Это обусловлено последствиями предыдущих массированных атак на энергосистему.

Напомним, что сегодня в МАГАТЭ сообщили: три атомные электростанции Украины уменьшили мощность на фоне в результате последних российских атак.

Так Хмельницкая и Ровенская еще 19 ноября уменьшили производство электроэнергии, хотя уже делали это раньше. Станции потеряли подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач.

Относительно Южно-Украинская АЭС – она потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.

Что еще следует знать о ситуации с АЭС?