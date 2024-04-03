Росіяни без пального: чи можуть українські атаки спричинити дефіцит бензину на Росії

Не секрет, що пальне для росіян – основний інструмент ведення війни. Зокрема, Кремль заклав у Бюджет-2024 надходження від нафти та газу на рівні близько 133 мільярдів доларів. Однак ще від зими удари українських дронів по нафтопереробних заводах агресора послаблюють спроможність окупантів забезпечити свою армію енергетичними ресурсами, провокуючи проблеми з постачанням.

Чи справді на Росії дефіцит пального

Від початку 2024 року українські Сили оборони почали активно завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Таким чином, росіяни почали скаржитися, хоч і на несуттєвий, але дефіцит пального на місцевих АЗС.

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Про те, що заправити російські автівки бензином чи дизпальним стало проблематично, відомо з російських пабліків в Telegram. Так, наприклад, деякі мешканці Ростова почали скаржитися на те, що вже дві доби поспіль немає пального.

Проблеми з постачанням пального в Росії

Росія з 1 березня цього року заборонила експорт бензину . Це було зроблено для того, щоб забезпечити достатньо палива для внутрішнього ринку після неодноразових атак українських безпілотників. Крім того, як передає російська служба новин Forbes, експерт Інституту енергетики та фінансів Сергій Кондратьєв прогнозує, що влітку країна-агресорка може стикнутися із дефіцитом бензину.

Під час розмови з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зауважив, що на дефіцит пального в Росії навряд варто очікувати, а от проблеми з постачанням все ж таки будуть.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Вони вже відчуваються. Пальне починає спрямовуватися в центральні регіони Росії з НПЗ, розташованих достатньо далеко від центру. І це стосується передусім бензину.

Тому для того, щоб уникнути нестачі пального, мовить Рябцев, Росія збільшила закупівлі у білоруських виробників, зокрема, з Мозирського заводу.

Згідно з джерелами Reuters, в першій половині березня імпорт бензину з Білорусі досяг майже 3 тисяч тонн.

Хоч у лютому Росія імпортувала всього 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було взагалі.

Як додає експерт, якщо Україна не зупинятиме атаки, то можна сподіватися на більший ефект щодо пального в Росії.

Рябцев додає, що на сьогодні українські атаки дронами на НПЗ Росії дещо зупинилися. Це призвело до зниження цін на нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

Втім у середині березня, повідомляє російська служба РБК, вартість бензину А-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну вперше з вересня 2023 року. Подорожчали й інші види пального.

Українські дрони долітають та вражають

Українські дрони на сьогодні спроможні долати відстань у 1 тисячу кілометрів вглиб Росії. Станом на 2 квітня, від атак постраждав завод, що займається виробництвом "Шахедів" у Татарстані. Він розташований в економічній зоні "Алабуга". Втім перші спроби вразити нафтопереробні заводи були ще взимку.

У січні українські дрони вразили Туапсинський нафтопереробний завод. Він був відомим великим підприємством Росії, куди сировину для переробки везли із самого Сибіру.

А вже наприкінці того ж місяця така доля спіткала завод "Невський мазут" у Петербурзі, де загорілися цистерни.

Згодом були атаки на Ільський НПЗ, Афіпський НПЗ, НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" та НПЗ "Перший завод" у Калузькій області. І це ще не весь список.

Як заявляють у Bloomberg, у березні Україна атакувала один із найбільших нафтопереробних підприємств країни та основного постачальника моторного палива для столичних регіонів Росії – Рязанський завод ПАТ "Роснєфть" під Москвою.

За офіційними даними міністерства фінансів Росії, доходи від нафти та газу за 2023 рік становили 8 822,3 мільярда рублів. Це практично одна третя доходів усього федерального бюджету.

За таких умов агресору стає важче торгувати нафтопродуктами у світі, а в результаті отримувати дохід за це. Крім того, знищення нафтогазової інфраструктури Росії може зупинити виробництво критично важливих компонентів для ракет та боєприпасів, адже для виготовлення вибухових речовин потрібні толуол, сірчана та азотна кислоти.