Українські банки можуть стати наступною ціллю росіян: як підготуватися

Критична інфраструктура України – одна з головних цілей під час масованих ракетних атак росіян. В РНБО вважають, що наступною може стати банківська система. Чи готові банки до такого розвитку подій, читайте далі.

Про те, що ціллю росіян може стати не лише інфраструктура, але й банківська система, розповів в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов, передає 24 канал.

Корисно Банк незламності та відділення з генераторами: де зняти готівку під час блекауту

Олексій Данилов Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ми розуміємо, що нам треба робити для того, щоб ця система працювала стало. Були дані відповідні доручення з цього приводу, і я думаю, що ми зробимо все необхідне, щоб система банківська працювала, щоб вона не давала збоїв і щоб люди розуміли, що їм робити якщо на тій чи інший території станеться якийсь трабл.

Як працюватимуть банки в умовах блекауту

В НБУ зазначають, що готові до такого розвитку подій та вже вживають заходів. Зокрема реалізують проєкт Power Banking, який буде побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Power banking, або "банк незламності" передбачає створення національної мережі, котра об'єднає близько 1000 відділень, які точно працюватимуть у блекаут. До системи вже доєдналось понад 14 банків і їх кількість постійно зростає.

Чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ і банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо,

– мовиться в повідомленні.

Запровадження "банкоматного національного роумінгу"

Також в рамках ініціативи "банкоматного національного роумінгу" передбачається встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

На думку регулятора, це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи.

Зараз з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі до 100 тисяч гривень на день. "Приватбанк" та "Ощадбанк" збільшили ліміт зняття готівки з банкоматів до 20 та 50 тисяч гривень відповідно.

До теми Яку суму грошей треба тримати в готівці на випадок блекауту

Яку суму в готівці варто мати на випадок блекауту

На думку приватного інвестора Василя Матія, ймовірність того, що 100% всі свої витрати потрібно буде здійснювати в готівковій формі – не висока.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Якщо говорити про те, скільки варто відкласти у готівці на випадок повного блекауту – сума, якої вистачить, умовно кажучи, на тиждень – два середньомісячних витрат. Мені здається, цього було б достатньо.

Член ради НБУ Василь Фурман теж радить українцям мати мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом умовного тижня, аби бути застрахованим на будь-які випадки.

Українці можуть отримати готівку не лише в відділеннях банків чи банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС під час розрахунків платіжною карткою. Також можна зняти готівку з карти через Укрпошту та "Нову Пошту", звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.