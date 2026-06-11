Рекордні удари по нафтовій інфраструктурі: у Росії видобуток нафти знизився до річного мінімуму

Через українські удари на російські НПЗ та нафтові об'єкти Росія має суттєві наслідки. Так, замість переробки нафти ресурс відразу експортують за кордон, зокрема виникає дефіцит пального на внутрішньому ринку.

Що відомо про видобуток нафти в Росії?

Про те, на які вимушені кроки йде Москва, пише Bloomberg.

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У виданні зазначається, що видобуток нафти в Росії впав до мінімумів за рік. А основна причина цього – атаки ЗСУ на нафтову інфраструктуру Кремля.

Водночас відомо, що нині Росії фактично нема де переробляти нафту. Тож, доводиться вимушено відправляти все на експорт.

У щомісячному звіті ОПЕК йдеться про те, що російські виробники протягом травня в середньому видобували 9,009 мільйона барелів сирої нафти в день. Такий показник є нижчим, проти квітня 2026 року.

Травневий видобуток у 690 тисяч барелів на день є нижчим від квоти, яка передбачена для Росії угодою з ОПЕК та союзниками.

Зауважте! У звіті не враховують видобуток газового конденсату.

Водночас зазначається, що видобуток нафти в Росії скорочується ще від кінця 2025 року. Зокрема така ситуація може посилювати тиск на ринок, де внаслідок війни в Ірані ціни залишаються високими.

Який вплив України на російську нафту?

Як йдеться у матеріалі, Україна протягом останнього місяця значно збільшила кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії. У травні ЗСУ здійснили мінімум 31 удар. Цілями були НПЗ, морські експортні термінали та трубопровідна інфраструктура.

Важливо! Такий показник українських ударів за місяць по російській інфраструктурі є найбільшим від початку війни.

Зокрема в червні російські темпи переробки сирої нафти впали до найнижчого рівня за 20 років. Про відповідні значення заявили в EA Analytics, підрозділі галузевого консалтингу Energy Aspects Ltd.

Причиною тут відповідно є атаки України та російські паливо-виробничі об'єкти. І саме через це, Москва тепер робить акцент на експорт.

Через війну на Близькому Сході в період до 31 травня середні чотиритижневі поставки морської нафти зросли до 3,64 мільйона барелів на день. Натомість за 4 тижні до 17 квітня, коли Україна почала атакувати експортні об'єкти, середній показник був на рівні 3,17 мільйона барелів у день.

Що відомо про паливну кризу в Росії?

На тлі ударів ЗСУ по нафтовій галузі Росії, у деяких регіонах вже почалися проблеми з пальним. Раніше йшлося про окуповані території України – Крим, Донеччину. Однак через можливий дефіцит ціни на паливо по всій Росії пішли вверх.

Дефіцит пального в Росії, зокрема у Криму прокоментував Володимир Зеленський. Президент зазначав, що Україна працює над питанням. Адже саме удари по критичній інфраструктурі можуть вплинути на мілітаризацію Криму.