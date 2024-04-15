50 мільярдів євро допомоги: Єврокомісія схвалила план реформ для України

Європейська Комісія ухвалила Український план. Він є основою для відбудови України та містить механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

План визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги протягом 2024 – 2027 років. Про це повідомили у Єврокомісії, передає 24 Канал.

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Там також зазначили, що цей план є важливим кроком та відкриває шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України у межах програми Європейського союзу Ukraine Facility.

Фінансування в рамках Українського фонду допоможе Україні підтримувати свою адміністрацію, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та підтримувати відновлення та реконструкцію, поки вона продовжує захищатися від агресії Росії,

– йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Основа для сучасної та успішної України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що схвалення "Українського плану" є великим кроком вперед.

Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, успішної України на її шляху до ЄС,

– написала фон дер Ляєн.

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