Пенсійний фонд надіслал важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати
- Пенсійний фонд надіслав нагадування про необхідність проходження фізичної ідентифікації.
- Отримувачі, які не подали повідомлення, можуть втратити виплати.
Пенсіонери, а також люди, що отримують соціальні виплати, мають пройти фізичну ідентифікацію. Або ж вони повінні повідомити, що не отримують виплати від Росії.
Хто має пройти фізичну ідентифікацію?
Пенсійний фонд повторно надіслав в особисті кабінети відповідні повідомлення, про що пишуть у матеріалі "Головбух".
Надіслали нагадування про необхідність проходження ідентифікації:
- отримувачам пенсій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
- або виїхали за кордон, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.
Тим особам, які пройшли у 2025 році ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання російських виплат, надіслали нагадування про необхідність зробити це в найкоротший термін.
У повідомленнях є активні посилання на інформацію, як пройти фізичну ідентифікацію та подати повідомлення про неотримання виплат від Росії,
– йдеться у матеріалі.
Важливо! Якщо людина проігнорую повідомлення, то ризикує втратити свої виплати.
У Пенсійному фонді пояснили, як потрібно діяти:
- Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA.
- Увійти в особистий кабінет.
- У меню ліворуч вибрати рубрику "Мої повідомлення".
- У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення.
Зверніть увагу! Якщо мова йде про мобільний застосунок, то потрібно авторизуватися та у вкладці "Повідомлення" перевірити останнє надіслане повідомлення.
Що ще відомо щодо фізичної ідентифікації?
- В Україні планують продовжити термін проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року. "Дедлайн" подовжать для всіх категорій, на яких поширюється Постанова КМУ №299.
- Також хочуть автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року. Це зроблять для всіх осіб, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.