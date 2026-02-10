Укр Рус
Пенсійний фонд надіслав важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати
10 лютого, 14:18
Пенсійний фонд надіслал важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати

Валерія Моргун
Основні тези
  • Пенсійний фонд надіслав нагадування про необхідність проходження фізичної ідентифікації.
  • Отримувачі, які не подали повідомлення, можуть втратити виплати.

Пенсіонери, а також люди, що отримують соціальні виплати, мають пройти фізичну ідентифікацію. Або ж вони повінні повідомити, що не отримують виплати від Росії.

Хто має пройти фізичну ідентифікацію?

Пенсійний фонд повторно надіслав в особисті кабінети відповідні повідомлення, про що пишуть у матеріалі "Головбух".

Надіслали нагадування про необхідність проходження ідентифікації:

  • отримувачам пенсій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • або виїхали за кордон, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Тим особам, які пройшли у 2025 році ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання російських виплат, надіслали нагадування про необхідність зробити це в найкоротший термін.

У повідомленнях є активні посилання на інформацію, як пройти фізичну ідентифікацію та подати повідомлення про неотримання виплат від Росії,
– йдеться у матеріалі.

Важливо! Якщо людина проігнорую повідомлення, то ризикує втратити свої виплати.

У Пенсійному фонді пояснили, як потрібно діяти:

  1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  2. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA.
  3. Увійти в особистий кабінет.
  4. У меню ліворуч вибрати рубрику "Мої повідомлення".
  5. У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про мобільний застосунок, то потрібно авторизуватися та у вкладці "Повідомлення" перевірити останнє надіслане повідомлення.

Що ще відомо щодо фізичної ідентифікації?

  • В Україні планують продовжити термін проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року. "Дедлайн" подовжать для всіх категорій, на яких поширюється Постанова КМУ №299.
  • Також хочуть автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року. Це зроблять для всіх осіб, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.