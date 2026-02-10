Пенсійний фонд надіслал важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати

Пенсіонери, а також люди, що отримують соціальні виплати, мають пройти фізичну ідентифікацію. Або ж вони повінні повідомити, що не отримують виплати від Росії.

Хто має пройти фізичну ідентифікацію?

Пенсійний фонд повторно надіслав в особисті кабінети відповідні повідомлення, про що пишуть у матеріалі "Головбух".

Надіслали нагадування про необхідність проходження ідентифікації:

отримувачам пенсій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

або виїхали за кордон, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Тим особам, які пройшли у 2025 році ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання російських виплат, надіслали нагадування про необхідність зробити це в найкоротший термін.

У повідомленнях є активні посилання на інформацію, як пройти фізичну ідентифікацію та подати повідомлення про неотримання виплат від Росії,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! Якщо людина проігнорую повідомлення, то ризикує втратити свої виплати.

У Пенсійному фонді пояснили, як потрібно діяти:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA. Увійти в особистий кабінет. У меню ліворуч вибрати рубрику "Мої повідомлення". У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про мобільний застосунок, то потрібно авторизуватися та у вкладці "Повідомлення" перевірити останнє надіслане повідомлення.

Що ще відомо щодо фізичної ідентифікації?