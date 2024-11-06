Грошова допомога для родин військових: як отримати кошти

Якщо ваш родич перебуває у російському полоні, варто звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Тоді родина зможе щороку отримувати по 100 тисяч гривень поки захисник не повернеться додому.

Грошова допомога родинам полонених

Спочатку потрібно заповнити заяву про утримання родича у полоні за затвердженою формою, передає 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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До неї треба додати:

документи, що підтверджують громадянство України особи, позбавленої особистої свободи, а також громадянство України заявника та документи, що підтверджують спорідненість / що заявник є законним представником (в разі подання заяви в інтересах особи, що позбавлена особистої свободи);

довідка про те, що військовослужбовець перебував або перебуває в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України із зазначенням строку перебування в місцях несвободи за постановою КМУ від 20.01.23 № 55 (для військових);

документи та / або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи (для цивільних осіб);

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності);

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи (за наявності).

Надсилати ці документи варто на електронну адресу – info-gr@minre.gov.ua або на пошту міністерства – Чоколівський бульвар, 13 місто Київ 03186.

Як отримати допомогу

Після того, як Комісія визнає що особа перебуває у полоні, його родичі мають подати заяву на щорічну допомогу від держави.

Також до неї треба додати:

копію документа, що посвідчує особу заявника;

відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;

довідку з реквізитами банку особового рахунку відкритого в банківській установі.

Зверніть увагу! Подавати заявку та документи потрібно так само як і заяву на визнання людини у полоні.