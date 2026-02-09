Функція MNP: чому майже 500 тисяч абонентів "втекли" від своїх операторів

Протягом 2025 року українці масово користувалися послугою MNP, яка дозволяє безкоштовно змінити мобільного оператора без втрати номера. Для українців це вигідна можливість. Однак деякі оператори втрачають більше, ніж отримують.

Куди українці переносять свої номери?

Про те, від якого мобільного оператора номери "тікають", йдеться у статистиці Нацкомісії державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Так, протягом 2025 року 250 259 абонентів покинули мережу "Київстар". Це найбільший показник.

В інших мережах втрати фіксувались на такому рівні:

Vodafone – пішли 158 856 абонентів;

– пішли 158 856 абонентів; lifecell – 84 449 абонентів;

– 84 449 абонентів; " Інтертелеком " – 826 абонентів;

" – 826 абонентів; "ТриМоб" – 1 208 абонентів.

Цікаво! Найчастіше українці переносили номери до lifecell. Йдеться про 307 855 номерів.

На Vodafonе перейшли 95 147 абонентів, на "Київстар" – 92 226. Закривають рейтинг "ТриМоб" та "Інтертелеком", які отримали 188 та 181 абонентів відповідно.

З урахуванням кількості номерів, що "пішли" від lifecell, оператор все одно залишається найзатребуванішим на ринку. За функцією MNP (безкоштовна зміна оператора без втрати номера) кількість абонентів lifecell зросла на 223 406 нових підключень.

Чому українці змінюють мобільних операторів?

Перенесення номера до іншого оператора можна пояснити зокрема підвищенням цін.

Так, у 2025 році, січень став рекордним місяцем, коли функцією MNP скористалися 145 290 абонентів.

У комісії кажуть, що такий різкий перехід пов'язаний із підвищенням тарифів окремих операторів наприкінці 2024 року.

Зверніть увагу! Всього від мобільних операторів за 2025 рік пішли 495 597 абонентів.

Найменше українці переходили до іншого оператора в червні, коли зафіксували 20 452 випадки користування послугою.

Як "Київстар" рятує ситуацію?

Раніше повідомлялося, що мережа "Київстар" запускає нову послугу для клієнтів. Хто хоче скористатися функцією MNP, може зробити це без відвідування магазину, а вдома.

Для цього достатньо замовити SIM-картку з доставкою додому або у відділення "Нової пошти". Перед цим на сайті подати відповідну заявку.

У мережі "Київстар" зазначають, що послуга спрощує процес переходу від оператора до оператора. Також це унікальна можливість, що орієтована на зручність користувачів.

Які зміни готують мобільні оператори для українців у 2026 році?

Оператор lifecell вводить зміни для своїх абонентів. Є можливість купити тариф, за яким протягом 2 років не буде підвищуватись вартість послуг. Вона залишатиметься на рівні 190 гривень за місяць.

Водночас оператори дбають про доступність своїх послуг та переглядають тарифи з урахуванням бюджетних рішень для абонентів. Окрему увагу звернули на витрати та потреби пенсіонерів, які не можуть залишитись без зв'язку. Тож фінансова складова має бути відповідною.