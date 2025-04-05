Українці можуть отримати компенсацію за зруйнований будинок

У Дії з'явилася нова опція – єВідновлення. Вона дозволяє подати заявку на компенсацію для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці.

Як отримати кошти на відбудову

Ця послуга доступна для громадян, чиє житло було знищено внаслідок бойових дій, передає 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

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Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Розширили послугу для українців, які втратили житло через дії ворога. Отримуйте компенсацію за знищене житло та самостійно будуйте нову домівку на своїй землі. Відбудовуйте, якщо ви власник земельної ділянки на території, де немає активних бойових дій.

Отримані гроші можна витратити на:

розробку проєктної документації,

закупівлю будівельних матеріалів,

оплату будівельних робіт.

Щоб подати заявку, потрібно:

У додатку Дія у розділі "Сервіси" вибрати єВідновлення. Обрати опцію "Виплата на будівництво" – "Детальніше". Ознайомитись із деталями, вибрати об'єкт для будівництва та підтвердити. Вибрати рахунок для виплати, перевірити особисті дані та надіслати заявку.

Зауважте! Перші 600 родин отримають кошти для відбудови своїх будинків вже цього тижня.