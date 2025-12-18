Уже майже 600 суден: ЄС завдав нового удару по "тіньовому флоту" Росії
- ЄС запровадив санкції проти 41 судна "тіньового флоту" Росії, заборонивши їм заходити в європейські порти та отримувати послуги, пов'язані з морськими перевезеннями.
- Санкції спрямовані на танкери, що обходять обмеження на ціну на нафту або підтримують російський енергетичний сектор, а також судна, що перевозять військову техніку чи вкрадене українське зерно.
Європейський Союз розширив список санкцій, спрямованих проти "тіньового флоту" Росії. Йдеться про танкери, які транспортують нафту в обхід обмежень та наповнюють доходами російський бюджет.
Які санкції запровадив ЄС?
У середу, 18 грудня, Рада ЄС запровадила санкції ще проти 41 судна "тіньового флоту", передає 24 Канал з посиланням на її сайт.
Підсанкційним танкерам заборонили заходити у європейські порти та отримувати увесь спектр послуг, які пов’язані із морськими перевезеннями.
Мета цих заходів – націлити санкції на позаєвропейські танкери, що входять до «тіньового флоту» Путіна, обходять механізм обмеження ціни на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, а також на судна, що перевозять військову техніку Росії чи залучені до транспортування вкраденого українського зерна та культурних цінностей,
– зазначили у Єврораді.
Нинішнє рішення Євросоюзу довело загальну кількість суден "тіньового флоту" Росії, які потрапили під санкції, майже до 600.
У Раді ЄС додали, що країни блоку готові посилювати тиск на Москву та на "ланцюг створеної нею тіньової морської інфраструктури", в тому числі за допомогою додаткових санкцій.