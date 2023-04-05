На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці вибереться з кризи, а зарплати виростуть

Закриті та зруйновані підприємства, падіння економіки, малі зарплати, високий рівень безробіття та вимушений виїзд українців – це ті речі, які негативно вплинули на ринку праці впродовж року. Однак попри все він починає відновлюватися. Що зараз із ринком праці, зарплатами та які вакансії будуть затребуваними у майбутньому, дізнавався 24 Канал.

Скільки в Україні безробітних

Повномасштабна війна спричинила кризу на українському ринку праці. Пропозиції роботи впали, а попит шукачів збільшився у 5 разів. Тобто на одне місце претендували понад 100 українців.

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Наприкінці 2022 року в Україні кількість найманих працівників сягала 8,6 мільйона осіб. Це на 1,2 мільйона менше, ніж торік в аналогічний період. Крім того, кількість офіційно зареєстрованих безробітних сягала 146 тисяч осіб. Ці дані оприлюднила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час брифінгу "Ринок праці: підсумки 2022 року та прогнози на 2023 рік".

За даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 березня статус безробітного мають вже 150 тисяч осіб. Серед них найбільше зареєстровано населення віком від 35 до 44 років та від 45 до 55 років.

Чи відновлюється ринок праці

Як свідчать дані Work.ua, за рік повномасштабної війни повністю ринок праці відновився лише на Заході України. Частково це відбулося й у прифронтових областях.

що зараз російську мову майже витіснено з вакансій.

Втім часткове відновлення відбулося ще влітку минулого року. Якщо порівнювати кількість вакансій у травні 2022 року та червні того ж року, то обсяг збільшився на 67%. Однак через масові ракетні атаки зростання призупинилося наприкінці 2022 року.

У коментарі 24 Каналу Валентина Гаврюшенко, експертка з ринку праці, додає, що зараз ринок праці в Україні загалом стабілізувався.

До прикладу, у лютому 2023 року порівняно із січнем кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Спостерігається найбільший приріст вакансій за місяць на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та у Чернівецькій області. Бізнес-активність також зросла на Миколаївщині та Чернігівщині.

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці У 2023 рік ми увійшли із відновленням ринку праці на 50% в порівняння з початком повномасштабної війни. Наразі маємо понад 50 тисяч вакансій. Це свідчить про те, що робота є, але її на половину менше.

Від будівельників до викладачів: професії, які мають найбільший попит в Україні

Зі слів експертки стає зрозумілим те, що український ринок праці відчуває дефіцит кадрів. Особливо на робочі спеціальності. Така ситуація спостерігалась й до повномасштабної війни.

Крім того, на ринку праці фактично зовсім відсутня конкуренція за низкою професій медичної сфери: кардіолога, офтальмохірурга чи спеціаліста ультразвукової діагностики.

Про брак фахівців в медичній сфері повідомляють й у Мінреінтеграції:

Є попит на сімейних лікарів, фармацевтів, психологів. Причини в тому, що багато представників цих професій зараз залучені на фронті.

В містах потрібні електрики, сантехніки, зварник, машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник систем утеплення будівель, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар-інструментальник і слюсар-ремонтник. — все що стосується комунального господарства, але їх не вистачало і раніше,

– додає Гаврюшенко.

Топ популярних професій в Україні у 2023 році:

Професійні військові,

Медики – лікарі (особливо кардіологи, реаніматологи, хірурги),

Психологи,

Будівельники,

Логісти,

Енергетики,

Інженери, науковці, розробники у сфері оборонної промисловості,

Викладачі.

А що із зарплатами

З початком повномасштабного вторгнення середня заробітна плата українця знизилась приблизно на 40%. Втім як розповідає Олена Куцоконь, head of recruitment компанії Smart Solutions, зарплата українців збільшилась в грудні 2022 року та навіть вийшла на кращі показники, ніж були до війни.

Олена Куцоконь Head of recruitment компанії Smart Solutions Наразі середня заробітна плата в Україні тримається приблизно на позначці 16 000 гривень. Проте експерти кажуть, що сума ставки може піднятись на 15 – 20% в середині 2023 року та роботодавці готові її підвищувати.

що найбільш прибутковими сфери в Україні стали ІТ, фарма та агро. В середньому спеціалісти в цих галузях отримують від 35 000 гривень до 60 000 гривень.

До топ 8 найбільш високооплачуваних професій потрапили у 2022 – 2023 роках:

ІТ-розробники – 100 000 гривень,

Юристи-міжнародники – 70 000 гривень,

Керівник відділу продажів в агро секторі – 100 000 гривень,

Головний бухгалтер – 90 000 гривень,

Менеджер з розвитку бізнесу – 80 000 гривень,

Керівники вищої ланки (операційний директор, фінансовий директор) – 150 000 гривень,

Лікарі стоматологи – 75 000 гривень,

Представники інженерії – 75 000 гривень,

Продакт-менеджер у фармацевтиці – 80 000 гривень.

Водночас найбільше постраждав на ринку праці готельно-ресторанний бізнес та офлайн рітейл. Там спостерігаються найнижчі зарплати. Пояснення цьому – відтік іноземних туристів та страх громадян відвідувати місця масового скупчення.

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Ринок після перемоги: чого чекати

Після перемоги як економіка України, так й ринок праці будуть залежати від іноземних інвестицій і наявності людського ресурсу. За словами Валентини Гаврюшенко, після війни найбільший попит буде на робітничі професії, особливо якщо будуть кошти на відбудову країни.

А за даними Державної служби зайнятості про працевлаштування безробітних, стає очевидно, що найбільш затребувані професії будуть пов’язані з промисловість та сільським господарством.

Також будуть потрібні працівники сфери послуг, наприклад, продавці чи водії. Стосовно більш творчих професій або тих, що пов’язані з дозвіллям, доглядом тощо, тут все буде залежати від того, наскільки збідніє Україна та українці.

Найближчими роками підвищений попит матимуть робочі спеціальності: столяри, зварювальники, муляри, слюсарі, маляри, електрики, а також представники військово-промислового комплексу.

Важливим напрямком для розвитку після війни має стати оборонна промисловість.

Будуть затребуваними професії критичної інфраструктури та виробничі посади. Думаю, що все більше жінок почнуть опановувати "традиційно чоловічі" професії, в яких будуть дуже успішними, оскільки професійність не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень. Також нам знадобиться відновлення земельних ресурсів, оскільки величезна кількість орних земель зараз не в кращому стані. Знову ж таки – дорожнє будівництво, залізниці. І крім відновлення потрібне ще й оновлення,

– каже експертка з ринку праці.

Втім, коли скасують воєнний стан та знімуть заборону на виїзд чоловікам, можна очікувати, що велика кількість чоловіків поїдуть за кордон або для возз'єднання з сім’єю, або на заробітки, або будуть виїжджати, щоб триматися якомога далі від армії. Тобто, цілком імовірно буде ще великий еміграційний сплеск та поширення заробітчанства.