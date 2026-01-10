Долар чи євро: у якій валюті краще тримати заощадження у 2026 році

Українці традиційно звикли більше довіряти долару для заощадження вільних коштів. Про це, зокрема, свідчить популярність американської валюти минулого року.

Яка валюта популярніша?

Саме на долар за підсумками 2025 року припало найбільше готівкових операцій – близько 71%, передає 24 Канал з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Дивіться також Не доларом єдиним: яким валютам довіряють центральні банки

Водночас частка операцій у євро минулого року склала 25%, а в інших валютах – усього 3,5%.

Загалом минулого року українці встановили історичний рекорд із купівлі іноземної валюти:

купівля готівкової валюти склала 23,94 мільярда доларів,

продажі валюти сягнули максимуму за чотири роки й становили 17,11 мільярда доларів.

У підсумку чиста купівля готівкової валюти склала 6,83 мільярда доларів – і це теж історичний рекорд.

Зауважте! Найбільший попит на валюту спостерігався у січні та у IV кварталі 2025 року, коли українці купували в середньому по 2.25 мільярда доларів на місяць.

У якій валюті краще тримати заощадження?

Втім, експерти радять не робити ставку на якусь одну валюту та диверсифікувати свої заощадження у 2026 році. За словами фінансової експертки Надії Байор, найкращим рішенням буде розподілити фінансові резерви по різних кошиках – у доларах, євро та гривні.

Співвідношення валют можна розподілити наступним чином: близько 35% у доларах, приблизно 40 – 45% в євро. Між цими валютами можна віддати перевагу євро, адже ми перебуваємо в єврозоні, і значна частка торгівлі та резервів – у євро,

– говорить Байор.

За словами експертки, українцям варто сформувати збалансований інвестиційний портфель, а не просто купувати євро чи долар, щоб захистити гроші від інфляції:

частину заощаджень зберігати у гривні для реалізації фінансових планів;

для довгострокової мети – обирати валютні інструменти.

Андрій Шевчишин додає, ситуація на валютному ринку може різко змінюватися залежно від подій і Україні та світі й радить не відкидати можливості гривневих інвестицій.

Найімовірніше, незмінним буде те, що Нацбанк триматиме привабливість гривневих інструментів. А отже, інвестиції у гривневі ОВДП, купівля валюти, тобто євро й долара, у диверсифікованому портфелі буде найкращим варіантом,

– вважає фінансовий аналітик.

Експертка Байор наголошує, що у будь-якому разі планувати свої фінанси варто спираючись на власні цілі, і не вестися на спекулятивну купівлю чи продаж валюти без потреби.

Варто знати! За даними Міністерства фінансів, у 2025 році інвестиції українців в облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) зросли на 42,6%. Частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%.

Які є варіанти для заощаджень?