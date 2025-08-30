Укр Рус
30 серпня, 07:55
Була інтегрована в глобальну економіку: коли в Україні вперше з'явилась "валюта"

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Київська Русь використовувала різні іноземні валюти, такі як європейські денарії, арабські дірхами, візантійські соліди та інші.
  • Серед найдавніших грошей, карбованих на території України, були архаїчні дельфіни з Ольвії, монети Тіри та золоті статери боспорських царів.

Київська Русь була інтегрована у глобальну економіку. Ще з тих часів українська валюта використовувалась у широкому обігу.

Яка валюта була в Україні за часів Русі?

Окрім срібляників, випущених за часів великого князя Володимира Святославича, для розрахунків у Київській Русі використовувались і іноземні гроші, пише 24 Канал.

В обігу на той час перебували:

  • європейські денарії;
  • арабські дірхами;
  • пенні;
  • фолліси;
  • візантійські соліди;
  • міліарісії.
 

Андрій Бойко-Гагарін

Науковий ступінь/посада

У нас постійно циркулювала світова монета. Це римські денарії, згодом арабські дірхами та візантійські соліди, ще пізніше – європейські дукати і талери. І це доводить: українці здавна вміли користуватися, якщо сучасною мовою – валютою першого порядку.

Які найдавніші гроші карбувалися на українській території?

Серед найдавніших грошей, які карбувалися на українській території варто виділити:

  •  Архаїчні дельфіни з Ольвії

Ці дельфіни присвячені богу Аполлону. Вони символізують багатство та несуть сакральне значення:

  • їх знаходили в місцях поховання;
  • відомо і те, що такі дельфіни приносили як пожертву в храм.

Зауважте! Ці дельфіни також використовувались для обміну.

  • Монети Тіри

Ці монети надзвичайно рідкісні та мало вивчені. Вони територіально належать до Тіри – зараз це місто Білгород-Дністровський в Одеській області.

  • Золоті статери боспорських царів

Такі монети є прямим підтвердженням політичного, а також культурного синтезу Римської держави й місцевих утворень. Зокрема, саме на статерах можна знайти зображення правителів, що панували у вказаних регіонах.

На якій українській монеті вперше з'явився тризуб?

Вперше сучасний тризуб з'явився на срібляниках великого князя Володимира Святославича. На той момент цей символ був княжим знаком. Зараз вчені, завдяки, у тому числі цим монетам, відтворюють зовнішній вигляд князя.