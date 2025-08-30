Київська Русь була інтегрована у глобальну економіку. Ще з тих часів українська валюта використовувалась у широкому обігу.

Яка валюта була в Україні за часів Русі?

Окрім срібляників, випущених за часів великого князя Володимира Святославича, для розрахунків у Київській Русі використовувались і іноземні гроші, пише 24 Канал.

В обігу на той час перебували:

європейські денарії;

арабські дірхами;

пенні;

фолліси;

візантійські соліди;

міліарісії.

Андрій Бойко-Гагарін Науковий ступінь/посада У нас постійно циркулювала світова монета. Це римські денарії, згодом арабські дірхами та візантійські соліди, ще пізніше – європейські дукати і талери. І це доводить: українці здавна вміли користуватися, якщо сучасною мовою – валютою першого порядку.

Які найдавніші гроші карбувалися на українській території?

Серед найдавніших грошей, які карбувалися на українській території варто виділити:

Архаїчні дельфіни з Ольвії

Ці дельфіни присвячені богу Аполлону. Вони символізують багатство та несуть сакральне значення:

їх знаходили в місцях поховання;

відомо і те, що такі дельфіни приносили як пожертву в храм.

Зауважте! Ці дельфіни також використовувались для обміну.

Монети Тіри

Ці монети надзвичайно рідкісні та мало вивчені. Вони територіально належать до Тіри – зараз це місто Білгород-Дністровський в Одеській області.

Золоті статери боспорських царів

Такі монети є прямим підтвердженням політичного, а також культурного синтезу Римської держави й місцевих утворень. Зокрема, саме на статерах можна знайти зображення правителів, що панували у вказаних регіонах.