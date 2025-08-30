Була інтегрована в глобальну економіку: коли в Україні вперше з'явилась "валюта"
Київська Русь була інтегрована у глобальну економіку. Ще з тих часів українська валюта використовувалась у широкому обігу.
Яка валюта була в Україні за часів Русі?
Окрім срібляників, випущених за часів великого князя Володимира Святославича, для розрахунків у Київській Русі використовувались і іноземні гроші, пише 24 Канал.
В обігу на той час перебували:
- європейські денарії;
- арабські дірхами;
- пенні;
- фолліси;
- візантійські соліди;
- міліарісії.
У нас постійно циркулювала світова монета. Це римські денарії, згодом арабські дірхами та візантійські соліди, ще пізніше – європейські дукати і талери. І це доводить: українці здавна вміли користуватися, якщо сучасною мовою – валютою першого порядку.
Які найдавніші гроші карбувалися на українській території?
Серед найдавніших грошей, які карбувалися на українській території варто виділити:
- Архаїчні дельфіни з Ольвії
Ці дельфіни присвячені богу Аполлону. Вони символізують багатство та несуть сакральне значення:
- їх знаходили в місцях поховання;
- відомо і те, що такі дельфіни приносили як пожертву в храм.
Зауважте! Ці дельфіни також використовувались для обміну.
- Монети Тіри
Ці монети надзвичайно рідкісні та мало вивчені. Вони територіально належать до Тіри – зараз це місто Білгород-Дністровський в Одеській області.
- Золоті статери боспорських царів
Такі монети є прямим підтвердженням політичного, а також культурного синтезу Римської держави й місцевих утворень. Зокрема, саме на статерах можна знайти зображення правителів, що панували у вказаних регіонах.
На якій українській монеті вперше з'явився тризуб?
Вперше сучасний тризуб з'явився на срібляниках великого князя Володимира Святославича. На той момент цей символ був княжим знаком. Зараз вчені, завдяки, у тому числі цим монетам, відтворюють зовнішній вигляд князя.