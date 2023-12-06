Долар в банках йде на спад: який курс 6 грудня

В банках спостерігається несуттєве здешевлення американської валюти при купівлі. Водночас продаж євро теж опустився в ціні. А от на чорному ринку купівля та продаж долара досі тримаються позначки у понад 37 гривень

Курс валют у банках

Станом на ранок 6 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,85 гривні (-5 копійок проти 5 грудня), а продаж – 37,45 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривню (без змін), а продаж – в середньому за 40,7 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,93 гривні (-13 копійок), а продаж – 37,43 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,8 гривні (-26 копійок), а продаж – 40,84 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,45 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 40,4 гривні (-5 копійок), а продають за 40,6 гривні (-7 копійок).

Ситуація з курсом у грудні

У розмові з 24 Каналом банкірка Анна Золотько згадала, що минулого тижня ключовою подією стало суттєве пом’якшення правил купівлі готівкової валюти населенням.

З 1 грудня НБУ дозволив українським банкам без обмеження суми продавати долари та євро готівкою.

Золотько додає, що попри очікування щодо помірного зростання курсу на фоні збільшеного попиту в період виплати зарплат українцям, гривня у готівковому сегменті валютного ринку в останні дні минулого тижня зміцнилася до 37,35 – 37,45 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Загальним трендом у наступні кілька днів й тижнів буде поступове наближення готівкового та безготівкового курсів. Варто зауважити, що цей процес не буде миттєвим. Однак, це імовірно за умови, що котирування на міжбанку обмежено коливатимуться в поточному діапазоні.

За прогнозами банкірки, впродовж наступних семи днів вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривні за долар.